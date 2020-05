Dybala rinnova con la Juventus/ Calciomercato, pronto adeguamento fino al 2025

Pubblicità

Paulo Dybala si appresta a rinnovare con la Juventus. Notizia lanciata da La Gazzetta dello Sport: si parla di un possibile accordo fino al 2025 con ovviamente un adeguamento dell’ingaggio. Attualmente l’attaccante argentino guadagna 7,5 milioni di euro ma il piano di Fabio Paratici è quello di garantire alla Joya uno stipendio in linea con quelle che sono le sue prestazioni sul campo. Attualmente è ancora tutto fermo, perché la Serie A non è ancora ripartita a causa della pandemia da Coronavirus e anzi proprio la Juventus ha fatto sapere che non riprenderà gli allenamenti di gruppo (consentiti da oggi secondo la legge) fino a quando non ci sarà un protocollo sanitario ufficiale. Tuttavia sull’agenda del direttore sportivo bianconero è sottolineata la questione: vista la stagione, Dybala sarà rinnovato e si spera di arrivare quanto prima ad un accordo che possa soddisfare tutte le parti, e potrebbe fare dell’argentino il secondo o terzo giocatore più pagato nella rosa – dopo Cristiano Ronaldo ed eventualmente Matthijs De Ligt.

Pubblicità

Volendo riavvolgere il nastro, la storia di Dybala con la Juventus è cambiata totalmente in meno di un anno. Era l’estate 2019: la Joya era reduce dalla peggiore delle sue quattro stagioni bianconere, l’ultima di Massimiliano Allegri. Che lo aveva spesso e volentieri impiegato in un ruolo atipico: quasi una mezzala di raccordo tra il centrocampo e l’attacco, molto più lontano dalla porta per lasciare spazi aperti a Ronaldo e permettere a Mario Mandzukic di operare da esterno tattico. Pochi gol, poche prestazioni davvero convincenti, un futuro che sembrava essere segnato: si parlava di rivoluzione, di un addio congiunto di lui e Gonzalo Higuain che nel frattempo era rientrato dal doppio prestito con Milan e Chelsea, nel quale aveva convinto poco. Poi però le cose sono andate diversamente, e in questo presumibilmente c’è stata anche tanta casualità legata alle pieghe di un calciomercato sempre molto imprevedibile.

Pubblicità

DYBALA RINNOVA CON LA JUVENTUS

Ovvero: la Juventus non è riuscita a vendere i due argentini. Dybala per settimane è stato accostato alla Premier League, che fosse Manchester United o Tottenham, mentre il Pipita aveva poche offerte. La chiave doveva essere Romelu Lukaku, ma alla fine il belga ha scelto l’Inter anche per raggiungere quell’Antonio Conte di cui aveva sempre parlato benissimo in passato: il mancato arrivo del nuovo bomber ha inevitabilmente bloccato le cessioni, e così sia Dybala che Higuain sono rimasti alla corte della Juventus. Se il Pipita ha comunque penato faticando a trovare minuti importanti (ma risultando determinante a Bergamo e San Siro, per 6 punti vitali in classifica), la Joya ha clamorosamente svoltato: piazzato al centro dell’attacco come prima punta di movimento, ha aumentato i giri del motore sublimando la sua stagione (fino a qui) con lo straordinario gol che ha timbrato contro l’Inter nell’ultima partita prima della sosta per il Coronavirus.

Adesso dunque Dybala potrebbe passare da separato in casa a pietra angolare sulla quale costruire il futuro, come del resto si prospettava che fosse dopo la prima, straordinaria stagione alla Juventus. Intendiamoci, i bianconeri sono comunque alla ricerca di un grande attaccante sul prossimo calciomercato ma, a questo punto, chiunque arriverà prenderebbe il posto di Higuain che andrà via un anno prima della scadenza del contratto. La Joya presumibilmente avrà l’utilizzo che Maurizio Sarri gli ha riservato quest’anno, un partner ideale per Cristiano Ronaldo perché si tratta di due giocatori di grande qualità che si trovano a occhi chiusi sul campo. È ancora presto per valutare il quadro nel suo complesso, ma la firma sul rinnovo di Dybala potrebbe arrivare presto e a quel punto sarà anche più chiaro in che modo sarà strutturato l’attacco dei campioni d’Italia per il 2020-2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA