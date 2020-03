Dybala rinnova con la Juventus?/ Calciomercato, sul piatto oltre 10 milioni l’anno

Una delle priorità di calciomercato Juventus è quella di rinnovare il contratto di Paulo Dybala. Da oggetto misterioso e plausibile partente, la Joya ha saputo centrare la trasformazione agli ordini di Maurizio Sarri: parlano i numeri, in questa stagione l’argentino ha segnato 13 gol in 34 partite superando di tre marcature la cifra ottenuta in tutto il 2018-2019. Sappiamo che Dybala può fare molto di più (ha un record di 22 reti in un singolo campionato, ne ha 91 in 216 partite bianconere) ma al netto delle cifre è il rendimento del calciatore ad essere sotto la lente di ingrandimento, perché nell’ultima stagione di Massimiliano Allegri Dybala era quasi avulso dal gioco e veniva impiegato come una sorta di mediano di raccordo, parecchio lontano dalla porta e mai incisivo. Quest’anno, sia pure non segnando più come nelle prime tre stagioni alla Juventus, l’argentino sta garantendo prestazioni da campione, e il gol splendido realizzato contro l’Inter nell’ultima partita giocata è la sintesi delle sue capacità ritrovate. Inevitabile adesso che i bianconeri lo vogliano blindare: l’emergenza Coronavirus ha fatto slittare tutte le trattative in merito, ma già a dicembre Fabio Paratici aveva incontrato l’entourage del calciatore e le discussioni ricominceranno a breve.

DYBALA RINNOVA CON LA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, PRONTI 10 MILIONI

Attualmente Paulo Dybala guadagna 7 milioni l’anno con la Juventus, e ha il contratto in scadenza nel 2022: il piano è quello di prolungare l’accordo per altre due stagioni e arrivare ad un ingaggio di 10 milioni, e magari oltre. A queste cifre l’argentino potrebbe accettare: sarebbe una storia di amore ritrovato perché l’estate scorsa il numero 10 era sulla lista dei partenti, si era ventilata l’ipotesi di uno scambio con Mauro Icardi e ad un certo punto il Tottenham era stato segnalato molto vicino alla firma. Poi, non ci sono state le condizioni per una cessione soddisfacente; a quel punto è stato bravo Maurizio Sarri a reintegrare l’attaccante nel progetto, ed è stato bravo lo stesso Dybala a rimettersi a disposizione. A oggi, la Joya è il titolare come prima punta nel tridente, avendo scalzato il connazionale Gonzalo Higuain; l’età (26 anni compiuti a novembre) gioca dalla sua parte rispetto al Pipita, dunque davvero la Juventus potrebbe costruire un futuro con lui al centro del progetto. Staremo a vedere quello che succederà quando si potrà tornare a giocare regolarmente a calcio, ma la sensazione è che il rinnovo possa realmente arrivare.



