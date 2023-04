Dybala su Totti: “Mi farebbe piacere incontrarlo a cena” / “Non sapevo fosse allo stadio”

DYBALA SU TOTTI: “NON L’HO MAI VISTO A ROMA”

Dybala e Totti, un rapporto di stima reciproca che fa sognare i tifosi della Roma. In occasione del ritorno dei quarti di finale contro il Feyenoord, l’ex fantasista della Juventus si è reso protagonista di un bellissimo gol in zona Cesarini che ha portato la sfida ai supplementari, vinta poi 4-1 dalla formazione giallorossa.

Eppure la presenza dell’argentino era in dubbio fino all’ultimo e non è un caso se è entrato solo al 72′ visto il problema muscolare accusato proprio all’andata.

DYBALA E QUELLA PASSIONE PER TOTTI: “VORREI PRENDERCI ALMENO UN CAFFÈ…”

Nelle interviste post partita del match con gli olandesi, Paulo Dybala ha commentato la presenza dello storico capitano dei giallorossi: “Con lui ho parlato alcune volte, ma non l’ho mai visto a Roma. Mi farebbe piacere andarci a cena o prenderci un caffè per parlare. Allo stadio c’era anche De Rossi, l’ho visto sullo schermo durante il riscaldamento. Non sapevo che erano venuti allo stadio, tutti vogliono veder vincere questa squadra “.

Totti si era già pronunciato su Dybala qualche mese fa etichettandolo come “un fenomeno, un giocatore che sta sopra tutti perché ha sempre dimostrato il suo valore” aggiungendo di essere “contento che sia arrivato alla Roma perché se lo merita e perché è giusto che la città abbia un calciatore di questo calibro”

