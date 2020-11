Dybala via dalla Juventus?/ Miele: “Rinnovo difficile, può andare…” (esclusiva)

La partenza di Paulo Dybala dalla Juventus è un tema caldo di calciomercato in questi giorni. Dybala non sta vivendo giorni felici alla Juventus, quasi sempre in panchina, spesso discusso e con un livello di forma ben lontano dai tempi migliori. Il campione argentino è rimasto vittima del Covid che l’ha pesantemente condizionato, poi ecco le incomprensioni con Andrea Pirlo, che ha spesso preferito Alvaro Morata a lui. Ora si parla di un suo addio alla formazione bianconera: la Juventus potrebbe decidere di cedere Dybala anche per monetizzare il suo cartellino. Per parlare del futuro di Paulo Dybala sentito l’operatore di mercato Mario Miele in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Dybala lascerà la Juventus? La possibilità c’è, del resto Dybala spesso è stato sul punto di partire anche nelle stagioni scorse. Il campione argentino non sta vivendo un buon momento, non è nella migliore condizione di forma anche perchè reduce dal Covid. Non si sta esprimento nel

migliore dei modi. Ha fatto anche perdere due punti alla Juventus contro la Lazio per un

suo intervento errato nel finale di partita.

In quali top club europei potrebbe andare? Paris Saint Germain e forse Manchester United, con cui si potrebbe fare uno scambio con Pogba. Cederlo per la Juventus per monetizzare il suo cartellino e ricevere tanti soldi non è facile di questi tempi…

Potrebbe finire anche in altre squadre italiane? No, escludo assolutamente questa cosa.

Decisive anche le incomprensioni con Pirlo? Può darsi, stare sempre in panchina non piace a Dybala, che deve lasciare il posto a un Morata in grande forma. Dybala del resto aveva avuto problemi anche con Sarri.

Altri motivi della eventuale partenza di Dybala dalla Juventus? Il rinnovo del suo contratto che scadrà a giugno 2022. Dybala chiede 15 milioni di euro, una cifra incredibile che certo la Juventus non è disposta a dare.

Un giudizio su Dybala? Un grande giocatore, un campione inferiore solo a Cristiano Ronaldo in Italia. Forse il suo limite è che è molto umorale, ha molto bisogno di fiducia, ma ciò non toglie tutto il suo grande talento… (Franco Vittadini)



