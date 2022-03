Dylan Frances e Hopper Jack Penn, figli Sean Penn/ Due gocce d’acqua col padre e…

Dylan Frances e Hopper Jack Penn sono i figli del celebre regista statunitense Sean Penn. I due ragazzi sono il frutto della storia d’amore tra lo sceneggiatore e l’attrice Robin Wright. La figlia femmina è nata nel 1991, mentre il maschio è arrivato due anni dopo, nel 1993. In comune con il padre, oltre ad una somiglianza fisica, c’è naturalmente la passione per il cinema. Non a caso Dylan e Hopper Penn hanno fatto parte del cast di Flag Day, un film drammatico di cui il regista è pure protagonista nei panni di un personaggio che conduce una doppia vita.

Che tempo che fa/ Anticipazioni puntata 13 marzo: ospite Sean Penn che…

Come dicevamo i due figli assomigliano moltissimo ai genitori, specialmente al padre. Sia Dylan che Hopper non sono volti nuovi nel mondo dello spettacolo: la figlia ha infatti lavorato come modella e in passato è apparsa persino sulla nota rivista Vogue. Il fratello, invece, è stato protagonista di alcune clip pubblicitarie e ha debuttato nel 2016 al fianco del papà nel film Il tuo ultimo sguardo.

La vita turbolenta di Hopper, figlio di Sean Penn

Affascinante come il padre, Hopper ha attirato l’attenzione sulla sua vita privata ammettendo pubblicamente di aver iniziato ad abusare di numerose droghe in seguito alla rottura sentimentale tra i due genitori. Una crisi che aveva costretto il figlio di Sean Penn ad affrontare un lungo percorso di disintossicazione, dove il supporto del regista si era rivelato fondamentale. Nella primavera del 2018, tuttavia, il figlio è finito in galera assieme alla fidanzata, l’attrice Uma Von Wittkamp, dando a suo malgrado nuovo materiale scandalistico in pasto alla stampa e ai fan.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA