Brutto incidente stradale per Dylan Walsh: l'attore e la sua famiglia sono rimasti fortunatamente illesi ma è stato ora citato per 6 infrazioni del codice

Dylan Walsh, incidente per l’attore americano e per la sua famiglia

Circa una settimana fa Dylan Walsh è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale mentre era a bordo della sua auto con la moglie e due dei suoi figli, nel New Jersey. Il celebre attore americano, star protagonista della serie Nip/Tuck in cui interpreta il dottor Sean McNamara, secondo quanto riportato da TMZ avrebbe distrutto il SUV su cui guidava dopo aver perso il controllo ed essersi schiantato contro due pali della luce in seguito ad una brusca sterzata.

Chi sono i nuovi corteggiatori di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Colpo di fulmine per la dama?

La polizia, come riporta la testata, ha ricostruito la dinamica dell’accaduto e ha spiegato che a bordo del mezzo, oltre all’attore, c’erano la moglie, due dei suoi due figli e un altro passeggero. Nonostante l’auto distrutta, tutti i passeggeri sono rimasti fortunatamente illesi anche grazie agli airbag che si sono tempestivamente attivati. Tuttavia, nonostante il brutto spavento, per l’attore americano i guai non sono finiti…

Chi è Claudia D'Agostino: da corteggiatrice a dama del trono over/ Ritorno a Uomini e Donne dopo Giorgio

Dylan Walsh nei guai dopo l’incidente: 6 infrazioni del codice della strada

Come riportato sempre dal portale TMZ nelle ultime ore, la polizia ha riferito di aver trovato alcune lattine di bevande alcoliche aperte all’interno dell’auto. Lo stesso Dylan Walsh ha ammesso di aver bevuto mentre era di ritorno con la famiglia da una taverna: secondo il rapporto della polizia, il Dipartimento di Rumson afferma di aver trovato una borsa frigo aperta contenente diverse lattine di White Claw Hard Seltzer, vuote e aperte.

I medici, inoltre, affermano anche che un testimone ha riferito alla polizia di aver sentito la moglie di Dylan urlare “togli la borsa dal sedile posteriore” più volte prima dell’arrivo delle autorità. Gli agenti, inoltre, hanno affermato che l’attore al momento dell’incidente era “molto rosso e sembrava molto confuso“.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 27 agosto 2025/ Arrivano altri tronisti dopo Flavio e Cristiana?

Grossi guai per la star statunitense, che ha comunque accettato di fornire un campione di sangue alla polizia, anche se al momento non è stato accusato di guida in stato di ebbrezza poiché gli esami del sangue sono ancora in sospeso. Nel frattempo, però, i documenti mostrano che Dylan è stato citato per sei violazioni del codice della strada: contenitori aperti di alcol, guida spericolata, immatricolazione scaduta, mancato rispetto della destra, cambio di corsia non sicuro/mancato rispetto della corsia e guida su un marciapiede.