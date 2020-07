Dzeko all’Inter?/ Calciomercato, abbraccio e chiacchierata con Lukaku: un indizio?

Una suggestione giornalistica, quella del passaggio di Edin Dzeko all’Inter? Possibile, ma la notizia va comunque data: al termine di Roma-Inter, partita valida per la 34^ giornata della Serie A che si è chiusa con un bel 2-2, le telecamere hanno immortalato un breve dialogo tra il bosniaco, capitano dei giallorossi, e Romelu Lukaku autore del rigore che ha regalato il pareggio ai nerazzurri. Impossibile sapere quello che si sono detti, ma alla fine Dzeko ha parlato anche con Antonio Conte: naturalmente, certe ipotesi del giorno dopo rilanciano con forza la tesi di calciomercato secondo la quale l’attaccante sarebbe pronto a sposare la causa dell’Inter. Alla a dirla tutta avrebbe dovuto unirsi un’estate fa: sembrava tutto apparecchiato per il suo passaggio in nerazzurro, ma alla fine la Beneamata aveva deciso di puntare sullo stesso Lukaku confermando anche Lautaro Martinez. La Roma, dal canto suo, non sembrava ancora pronta a privarsi del suo bomber principe. L’appuntamento con l’affare tuttavia potrebbe essere solo rimandato.

EDIN DZEKO ALL’INTER?

Questo perché la Roma ha comunque bisogno di vendere: lo impone il bilancio della società, lo aveva anticipato Gianluca Petrachi prima che fosse sollevato dal suo incarico di direttore sportivo. Dzeko ha uno stipendio pesante: guadagnerà ancora 7,5 milioni di euro per le prossime due stagioni, in questo momento troppi per le casse di un club che sta anche affrontando un probabile passaggio di proprietà e avrebbe bisogno di finanze per rifondare la squadra. Da cui dunque l’ipotesi che Dzeko abbia effettivamente detto a Lukaku che tra poco i due saranno compagni di squadra; come detto però non possiamo che ipotizzare sulla base di qualche spunto visivo, e magari ricordare che i due sono stati avversari in Premier League per due stagioni, quelle che il belga oggi all’Inter ha passato con la maglia dell’Everton mentre Dzeko era impegnato nel Manchester City. Due vecchi avversari che si ritrovano, complimenti tra attaccanti o magari sì, un appuntamento rilanciato alla prossima stagione: per ora, non possiamo che aspettare e capire poi quello che succederà…



