Dzeko-Fonseca scontro e spogliatoio Roma spaccato/ Tifosi su Twitter: chi “salvare”?

Rottura totale tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca. L’attaccante della Roma non è stato convocato per la partita contro lo Spezia. La versione ufficiale dell’allenatore è che il capitano ha riportato una contusione. In realtà il rapporto è ai minimi termini tra i due dopo la sconfitta di Coppia Italia proprio con la squadra ligure. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i primi contrasti risalgono alla passata stagione, dopo la disfatta contro il Siviglia in Europa League. Così il calciatore bosniaco fu venduto nel mercato autunnale alla Juventus, affare poi bloccato dai Friedkin perché non convinti delle condizioni fisiche di Arkadiusz Milik, che avrebbe dovuto prenderne il posto in attacco. Fu siglata allora la tregua da Dzeko e Fonseca, durata fino alla sconfitta nel derby e all’eliminazione in Coppa Italia.

Pare che negli spogliatoi sia andato in scena un duro confronto tra Dzeko, Fonseca e lo staff dell’allenatore per le scelte tattiche e il grave errore della sesta sostituzione. I toni sarebbero stati così accesi da richiedere l’intervento di alcuni compagni di squadra per placare gli animi.

DZEKO-FONSECA, TIFOSI DIVISI: CHI “SALVARE”?

Il duro confronto sarebbe proseguito ieri mattina a Trigoria. La squadra ha chiesto il reintegro del team manager Gombar, ha discusso dei metodi di allenamento, delle scelte tattiche in partita per non affrontare gli avversari con un unico piano. Ma anche ieri, secondo il Corriere dello Sport, gli animi si sono scaldati, tanto che la squadra si è rifiutata di scendere in campo per parlare con Paulo Fonseca e lo staff. Sono state ore di confronto, poi nel pomeriggio la seduta in cui Edin Dzeko avrebbe riportato la contusione. Domani, dunque, l’attaccante della Roma non sarà in campo ed è in dubbio per la partita successiva contro il Verona. La rottura comunque con Fonseca ora è totale e quindi è tornato sul mercato. Difficile che vada via nella finestra di calciomercato invernale, la cessione potrebbe essere rinviata in estate. Così però si vivrebbero cinque mesi di valutazioni: ricomporre la frattura con Dzeko e scaricare Fonseca o confermare l’allenatore e cedere l’attaccante? I tifosi sono divisi e c’è chi scaricherebbe entrambi perché quel che conta è solo la Roma.

