... e alla fine arriva Polly è il primo e unico film in cui hanno recitato insieme Ben Stiller e Jennifer Aniston, all'apice delle loro rispettive carriere

… e alla fine arriva Polly, film su Italia 1 diretto da John Hamburg

Martedì 1 luglio 2025, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, andrà in onda la commedia romantica diretta da John Hamburg nel 2004, dal titolo … e alla fine arriva Polly. Il film vede protagonisti Ben Stiller nel ruolo del meticoloso Reuben Feffer, e Jennifer Aniston che interpreta la spumeggiante Polly Prince. Al loro fianco una vera chicca per gli appassionati di cinema, ovvero Philip Seymour Hoffman, nella parte esilarante dell’attore fallito. Si tratta di uno dei suoi ruoli più comici.

La produzione è affidata al celebre Danny DeVito e la colonna sonora a Theodore Shapiro, già incaricato di curare le musiche per Tropic Thunder e Il diavolo veste Prada. Il montaggio è curato da William Kerr e la fotografia da Seamus McGarvey, che successivamente lavorerà per Animali notturni ed Espiazione.

Interessante anche la scenografia di Mary Saisselin.

Il team tecnico è di grande solidità, per un’opera che punta tutto sul contrasto tra la razionalità quasi ossessiva del protagonista e la vitalità piuttosto disordinata della figura femminile che irrompe nella sua vita.

La trama del film … e alla fine arriva Polly: scegliere la routine o il brivido dell’imprevedibilità?

In … e alla fine arriva Polly, Reuben Feffer è un uomo che vive proprio per evitare le incognite. Di mestiere, infatti, fa lo specialista nel calcolo del rischio per conto di una compagnia di assicurazioni con sede nella Grande Mela. Anche la sua quotidianità procede nella pianificazione accurata di ogni variabile.

Sposa Lisa Kramer, una collega che per molti tratti della personalità somiglia a Reuben. Lisa, tuttavia, alla prima occasione in luna di miele, lo tradisce con un istruttore sub di origini francesi di nome Claude. Reuben va in crisi e, al ritorno dal viaggio di nozze caraibico, prova faticosamente a ricostruire la situazione.

In questo stato di incertezza emotiva, però, incontra Polly Prince durante una mostra d’arte. L’ex compagna di scuola conduce una vita caotica ed esuberante. Non ha un impiego fisso e si arrangia alla giornata. I due sono diametralmente agli opposti. Reuben inizia ad apprezzare proprio l’imprevedibilità e si lascia stuzzicare dall’amica tra serate, balli, cene e allegria. In questo contesto si susseguono gli episodi più improbabili e divertenti. Il film continua con Reuben che torna nei panni del calcolatore freddo, anche per valutare quale sarebbe la scelta giusta da fare tra la relazione con Lisa e un futuro con Polly.