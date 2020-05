…e alla fine arriva Polly/ Su Italia 1 il film con Ben Stiller e Jennifer Aniston

Pubblicità

Il film …e alla fine arriva Polly andrà in onda domenica 10 maggio in prima serata su Italia 1 alle ore 21 e 30. La pellicola, una commedia sentimentale è stata girata nel 2004 negli Stati Uniti da John Hamburg col titolo originale di Along came Polly mentre le musiche sono state create da Theodore Shapiro. Gli attori sono volti noti del cinema americano Ben Stiller che interpreta Reuben Feffer, la bellissima Jennifer Aniston in Polly Prince, star della serie tv cult Friends, Philip Seymour Hoffman che interpreta Sandy Lyle, l’allora giovanissima Debra Messing che fa Lisa Kramer (l’attrice è famosa per aver interpretato Grace nella sit com Will e Grace), Alec Baldwin e Stan Indursky.

Pubblicità

…e alla fine arriva Polly, la trama del film

Ecco la trama di …e alla fine arriva Polly. L’agente assicurativo Reuben Feffer vive una vita tranquilla calcolando ogni rischio che possa presentarsi ad ogni sua azione. In luna di miele insieme alla neo moglie Lisa kramer pensa di aver trovato finalmente la felicità e si sente pronto per avere un figlio finalmente. Le cose però non vanno come credeva ed il primo giorno di vacanza becca la moglie a tradirlo insieme al suo istruttore di sub. Tornato subito a casa, Reuben vede crollare ogni sua vecchia convinzione, si sente sperduto e non sa nemmeno da dove iniziare per riprendere in mano la sua vita. Incontra per caso una sua vecchia compagna di scuola, l’terna indecisa Polly Prince, con cui inizia una relazione. Per lei Reuben sarà disposto a correre rischi impensabili qualche settimana prima. All’improvviso una sera, si presenta Lisa, pentita per l’errore commesso vorrebbe tornare con Reuben che appare fin da subito confuso. Per chiarirsi le idee Reuben inserisce i profili delle due donne al pc e valuta quale di loro è più rischiosa, il responso indica Polly. La ragazza legge il tutto così ad una gita in barca a vela insieme, dice a Reuben di tornare con la moglie e viversi la loro felicità ritrovata. Allo spettacolo del migliore amico di Reuben, lui litiga con i colleghi e il padre dell’uomo gli spiega che nella vita le cose accadono per caso, inutile pensare al futuro, meglio godersi il presente, queste parole fanno molto pensare Reuben che lascia Lisa e corre per riprendersi Polly. La donna però è già salita su un taxy per lasciare il paese. Costretta a tornare indietro per riprendere Onofrio, il suo furetto Polly lo trova in braccio a Reuben che le confessa il suo amore. I due decidono così di tornare insieme e vivere il loro amore senza lasciarsi più. Nel finale, Reuben e Polly andranno in vacanza dove lui ha vissuto un solo giorno di luna di miele e incontreranno l’istruttore di sub con cui la moglie l’aveva tradito ringraziandolo. Si baceranno al chiaro di luna godendosi il loro amore.

Video, il trailer di …e alla fine arriva Polly





© RIPRODUZIONE RISERVATA