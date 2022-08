É Can Yaman mania / Il nuovo video spoiler di Viola come il mare manda i fan in tilt

Can Yaman verso il debutto di Viola come il mare: spunta lo spoiler video

Dopo essere stato accolto da un bagno di folla dei fan nel suo recente soggiorno di lavoro a Budapest, Can Yaman torna al centro dell’attenzione mediatica per il debutto in arrivo di Viola come il mare. Si tratta della serie TV che vede il divo turco interprete nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir insieme all’altra protagonista Francesca Chillemi, interprete nel ruolo della giornalista Viola Vitale. La messa in onda della serie TV, salvo cambiamenti repentini nei palinsesti di Canale 5, partirà il 30 settembre per la gioia dei telespettatori che in rete si dicono in trepidante attesa di vedere il divo turco recitare in italiano e senza il doppiaggio. Nel frattempo l’attesa del debutto della fiction con protagonista con Yaman si fa sempre più bollente in queste ore, dal momento che il personaggio TV dell’anno al Festival del Cinema di Venezia appare via social al fianco della Chillemi, in un nuovo video-spoiler TV di Viola come il mare, che intanto manda in tilt il web.

Can Yaman sarà anche il nuovo Sandokan

Mentre Can Yaman è atterrato a Budapest per testare il terreno del set di El Turco, la nuova serie tv targata Disney + che lo vedrà protagonista in un cast internazionale, su Instagram il turco è apparso in un nuovo video del dietro le quinte di Viola come il Mare, che ha mandato in visibilio gli internauti.

“Siamo qui con i nostri amici dal set, io sono Viola Vitale una giornalista di Siciliawebnews inviata speciale a Palermo e mi trovo in compagnia di Francesco Demir, un commissario istruito e molto intelligente e superbo, e il nostro futuro protagonista maschile Turi”, dichiara dal suo canto Francesca Chillemi. Poi l’attrice aggiunge: “Sono molto contenta di avere questo gruppo di attori, si è creata una bellissima sintonia su questo set e sono contenta. Sono contenta perchè quando si creano queste sinergie è bello venire a lavorare”. Nel frattempo, in un video condiviso su Instagram Can Yaman sembra essersi augurato sibillino il prosieguo di Viola come il mare per una seconda stagione, ma molto probabilmente le sorti della serie TV prodotta da Lux Vide saranno dettate dagli ascolti.

E oltre Viola come il mare e la serie El Turco, in agenda per Can Yaman é previsto anche il ruolo di protagonista nell’atteso remake di Sandokan. Insomma, si preannuncia un futuro professionale sfavillante per il divo turco.











