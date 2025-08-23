Dopo le registrazioni anticipate di Affari Tuoi, Stefano De Martino guarda già al futuro: il conduttore napoletano sarebbe pronto per il palco più bello

Un’estate bollente, romantica e anche dolorosa, a causa della pesante violazione della privacy di cui è stato vittima, è stata quella di Stefano De Martino, che ormai sta giungendo al termine. Le sue vacanze sono finite e il conduttore napoletano è pronto a registrare le nuove puntate di Affari Tuoi. Mentre il pubblico attende di vedere di nuovo il gioco dei pacchi dell’access prime di Rai Uno, dietro le quinte si muove un fermento che promette sorprese importanti.

L’estate per De Martino, come già detto, non è stata priva di tensioni. Nonostante tutto il conduttore ha dimostrato una notevole capacità di concentrazione, mantenendo il focus sui progetti che lo attendono in autunno. Le registrazioni del game show, anticipate rispetto alla tabella di marcia, segnano un ritorno in grande stile.

Ma il futuro di Stefano non si limita al prime time di Rai 1. Nelle stanze dei vertici dell’azienda di Viale Mazzini si parla già di progetti più ambiziosi, che potrebbero segnare una svolta significativa nella carriera del conduttore. Non è un mistero che il successo di programmi rivali, come “La ruota della fortuna”, abbia creato un certo nervosismo e stimolato nuove strategie di programmazione, con De Martino al centro.

Cosa bollirebbe in pentola per Stefano De Martino

La notizia che ha catturato maggiormente l’attenzione riguarda il Festival di Sanremo 2027. Secondo alcuni rumor Stefano De Martino avrebbe come obiettivo il celebre palco del Teatro Ariston, dove potrebbe arrivare come conduttore principale, seguendo le orme dei grandi protagonisti della musica italiana.

“Persone a lui vicine dicono che il suo principale pensiero è il Festival di Sanremo (che dovrà condurre nel 2027)…” Si legge su Oggi. Se fino a poco tempo fa si parlava di possibilità remote, ora i contatti con figure chiave del settore sembrano confermare che il progetto sia più concreto che mai.

In particolare, le relazioni instaurate con Gianmarco Mazzi, attuale sottosegretario alla Cultura e con una lunga esperienza nella direzione del Festival, potrebbero essere decisive per il futuro di De Martino a Sanremo. “Qualche sera fa il politico era in prima fila ad applaudire Stefano nella tappa romana del suo spettacolo Meglio stasera…” Riporta il settimanale di Alberto Dandolo.

In attesa di conferme ufficiali, De Martino prosegue con i suoi impegni a “Affari Tuoi”, pronto a coinvolgere i telespettatori con la sua naturale capacità di intrattenere e guidare il pubblico, ma il Festival di Sanremo 2027 potrebbe rappresentare la tappa successiva di un percorso già ricco di successi. Eppure, solo nel maggio scorso al Festival di Dogliani De Martino aveva dichiarato: “Ora come ora Sanremo non è alla mia misura. A un certo punto o si rimpicciolisce il Festival o mi ingrandisco io. Speriamo che mi ingrandisca io, auguro a Sanremo di essere rilevante ancora per tantissimi anni“. Visto la velocità con cui il suo successo si sta ingrandendo, siamo certo che per il 2027, l’ex ballerino di Amici, sarà prontissimo.