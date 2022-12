…E fuori nevica!/ Su Canale 5 il film di e con Vincenzo Salemme

…E fuori nevica!, film di Canale 5 in seconda serata

…E fuori nevica! va in onda oggi, giovedì 22 dicembre, a partire dalle 23.55 su Canale 5. Si tratta di una commedia italiana del 2014, distribuita da Warner Bros. e prodotta da Cinema Undici e CHIèDISCENA. La regia è di Vincenzo Salemme che è anche il protagonista della storia. L’attore nel 1999 ottiene una nomination ai Nastri d’Argento, come migliore regista esordiente per L’amico del cuore. Debutta al teatro nel 1976, quando si unisce alla “Compagnia teatrale di Toto Russo”, ma ci resta solo un anno, si trasferisce a Roma per entrare a far parte della “Compagnia di Edoardo di Filippo”.

Esordisce al cinema dopo aver conosciuto Nanni Moretti che lo sceglie nel cast di La messa è finita. Più avanti negli anni fonda la compagnia teatrale “Chi è di scena” e inizia a fare tournée in tutta Italia. Nel cast abbiamo Carlo Buccirosso, vincitore di 1 David di Donatello come attore non protagonista per Noi e Giulia e di 1 Premio Nastri d’Argento come attore non protagonista per “Song’e Napule”. Nel cast ci sono anche: Giorgio Panariello, Paola Quattrini, Margareth Madè e Nando Paone.

…E fuori nevica!, la trama del film

…E fuori nevica! racconta la storia di tre fratelli. Enzo Righi interpretato da Vincenzo Salemme è un uomo di cinquant’anni che non ha nessuna voglia di crescere, si mantiene cantando sulle navi da crociera anche se non è dotato di una bella voce. È andato via di casa all’età di diciotto anni e non mai fatto ritorno fino al giorno della scomparsa della madre. Carlo Buccirosso è Stefano, un agente di cambio che conduce una vita normale e fino ad ora si è preso cura della madre anziana e del fratello autistico Cico interpretato da Nico Paone.

Vive un momento di depressione, perché ha problemi con la sua fidanzata che deve presto sposare. La madre muore e i tre fratelli si incontrano dal notaio per conoscere il contenuto del testamento della donna. L’anziana signora ha tirato un brutto scherzo ai figli, difatti erediteranno la casa di famiglia solo se conviveranno insieme e resteranno uniti. L’impresa non sarà facile, condividere gli stessi spazi con abitudini diverse porterà i tre fratelli a discutere spesso animatamente. Ognuno ha i suoi sogni, le sue paure, le sue ossessioni, sarà difficile non fare scintille.

