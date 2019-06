“È Gesù Cristo?” Uomo riprende ombra nel cielo/ Video: “Sono ancora sconvolto…”

Una figura misteriosa si staglia nel cielo e scompare oltre l’orizzonte: è Gesù? Questo il primo pensiero dell’uomo che si è accorto dell’ombra con forma umana. Ha filmato tutto in un video che sta circolando sui social e in Rete. Le riprese mostrano questa figura che scende sopra la città californiana di Burbank prima di sparire. Il “regista” improvvisato ha subito pensato alla seconda venuta di Gesù Cristo guardando questa figura nel cielo, un’ipotesi che lo ha fatto rabbrividire. Pablo Morales, questo il nome dell’osservatore, ha inizialmente dei dubbi: «È Gesù Cristo?», ha chiesto ai suoi parenti. Nel frattempo segue la strana ombra prima che sparisca. Dopo però l’uomo ha lanciato una ipotesi che sembra più concreta: poteva trattarsi di un mucchio di palloncini. Ma quando è arrivato nella zona in cui sarebbero dovuti cadere, spiega il sito Inside Edition, non ha trovato traccia. Ma questa non è stata l’unica ipotesi alternativa.

“È GESÙ CRISTO?” UOMO RIPRENDE OMBRA NEL CIELO

L’uomo ha pensato ad esempio a un drone, ma subito ha escluso questa ipotesi perché vive in una zona vicino ad un aeroporto, quindi questi strumenti non sono ammessi. Nessun drone o oggetto volante può volare nello spazio aereo. Di sicuro non ha pensato ad un Ufo o a un fantasma, ma Gesù nel cielo. «Ero fuori a fumare con un amico e mia moglie quando ho visto qualcosa di strano fluttuare nel cielo. Eravamo e siamo ancora sconvolti, perché sembrava un uomo che fluttua nel cielo, poi fa un tuffo come se stesse atterrando. Non posso ancora dire cos’era, ma ho pensato che fosse Gesù Cristo». Di sicuro non è l’unico che ha assistito a cose strane cielo. Il mese scorso un pilota della marina americana ha dichiarato di aver visto gli Ufo sorvolare lo spazio aereo americano ogni giorno. Vi abbiamo parlato del tenente Ryan Graves, il quale dice di aver visto regolarmente quella che credeva essere un’attività extra-terrestre mentre era in pattuglia lungo la costa orientale tra la Florida e la Virginia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA