In Italia esiste un balcone che dà l’opportunità di restare sospesi tra cielo e laghi. Si tratta di un posto davvero magico e che in pochi conoscono.

Quando si parla di Italia, si parla sicuramente di un territorio che ha in sé una grande varietà di opportunità. Arte, natura e storia: sono questi gli elementi che da sempre contraddistinguono il territorio italiano. Ci sono tra l’altro infinite località che offrono panorami mozzafiato, e che regalano una vista su mare, montagne e laghi. Alcune di queste possono essere ammirate grazie a delle posizioni davvero invidiabili e a un panorama esclusivo. Non si possono ad esempio non menzionare le prealpi Luganesi, uno dei luoghi più suggestivi d’Italia.

Nei pressi di quella zona si trova anche il Balcone d’Italia, visto come uno dei “balconi” più belli dello stivale e che si trova a 1320 metri di altezza, a confine tra Svizzera e Italia.

Dove si trova il Balcone d’Italia e come raggiungerlo

Questa denominazione è nata proprio perché il “balcone” d’Italia è in grado di regalare uno spettacolo unico a tutti coloro che scelgono di visitarlo. Il panorama si apre infatti sia sulla Penisola che sulla Svizzera, e attraversa i posti del Ceresio e del Lago di Lugano, fino ad arrivare al Monte Rosa e al Monte Cervino. La vista è insomma variegata e cambia in base all’orario. Di giorno è infatti possibile avere una vista su laghi e vette, mentre di notte c’è un altro spettacolo, che dà la possibilità di osservare la Via Lattea a occhio nudo. Per raggiungere questo luogo magico, si può prendere la strada del lago di Como.

Attraverso la via Regina che conduce ad Argegno, ci si può infatti addentrare nella Val d’Intelvi mediante territori affascinanti e suggestivi, di cui è parte integrante anche il bellissimo Monte Generoso. In seguito si può raggiungere Pellio Intelvi in modo da incamminarsi sulla strada che porta a Sighignola, proprio dov’è posizionato il Balcone d’Italia.

Cosa si trova una volta saliti sul Balcone d’Italia

Dopodiché, è possibile trovare una strada – la prima realizzata per raggiungere questo posto – che risale al 1913 e che fu ideata da Luigi Bertarelli. Si tratta di una via asfaltata di 5,5 km che porta direttamente sulla terrazza. Una volta raggiunta la cima, si può lasciare l’auto in sosta in un parcheggio gratuito, in modo da andare a godere della vista che regala il “Balcone“. Nella zona sottostante c’è invece un’area giochi, dov’è possibile far intrattenere i bambini e che è intitolata alla memoria di Laura Scotti. Molti visitatori scelgono questo posto anche per concedersi momenti di trekking, motociclismo, mountain bike e parapendio.

Non tutti conoscono inoltre la sua storia: in quel luogo sono state realizzate delle protezioni militari durante la Prima Guerra Mondiale, in modo da prevenire un eventuale attacco della Germania e dell’impero austro-ungarico.