È questo il lago più bello d’Italia, ma moltissimi non lo conoscono: un vero gioiello trentino che conquista subito chiunque lo visiti.

In un Paese ricco di meraviglie come l’Italia, dove ogni angolo di territorio nasconde un lago, un fiume, una spiaggia o una montagna che toglie il fiato, scegliere “il più bello” è un’impresa tutt’altro che semplice. Pochi lo sanno, ma da ben nove anni consecutivi il titolo di lago più bello d’Italia viene assegnato sempre allo stesso specchio d’acqua. E capirete subito il perché guardando le foto.

Stiamo parlando del Lago di Molveno, incastonato tra le Dolomiti del Brenta in Trentino. A premiarlo, ancora una volta, sono stati Legambiente e il Touring Club Italiano, due voci più che autorevoli quando si parla di turismo responsabile e sostenibilità.

Dove la natura incontra l’anima: le meraviglie del Lago di Molveno

Acque limpide, montagne maestose, una cornice naturale mozzafiato…chi arriva per la prima volta a Molveno ha spesso l’impressione di essere finito in una realtà sospesa, in un luogo ameno che ha mantenuto intatta la sua autenticità. Dalla qualità dei servizi offerti all’attenzione all’ambiente, tutto concorre a fare di Molveno un’eccellenza italiana in ambito turistico.

Il riflesso delle Dolomiti del Brenta sull’acqua del lago crea un gioco di luci e colori che cambia a seconda dell’ora e della stagione. Attorno, il Monte Gazza e la Paganella disegnano una skyline alpina che sembra uscita da un libro illustrato.

Ma Molveno non è solo bellezza. Si distingue anche per vivibilità, con il suo centro abitato curato e accogliente, le case in legno e pietra, i balconi colmi di gerani e i locali dove si respira l’aroma dei piatti trentini, dalla polenta agli strudel. Sapori che raccontano la storia di una terra montana, profondamente legata alle sue tradizioni. A completare il quadro, le caratteristiche botteghe artigiane, che propongono prodotti locali e manufatti realizzati con materiali naturali.

Sport, relax e benessere a portata di lago

Chi ama l’attività fisica qui troverò di certo pane per i suoi denti. Dal trekking ai percorsi in mountain bike, pasando per l’arrampicata, il canottaggio e le passeggiate lungo le rive, Molveno è vero paradiso per gli sport all’aria aperta.

La cabinovia verso l’Altopiano di Pradel è la porta d’accesso a un parco avventura tra i boschi, ideale anche per le famiglie. E per cerca momenti di puro relax, a pochi chilometri ci sono le terme di Comano, perfette per rigenerarsi con trattamenti e acque termali.

Un turismo che guarda al futuro

Il successo del lago di Molveno non è certo casuale, ma il frutto dii scelte lungimiranti. L’amministrazione locale ha investito negli anni in qualità ambientale, raccolta differenziata, mobilità sostenibile e tutela dell’ecosistema lacustre. L’obiettivo chiaro è far crescere il turismo pur proteggendo l’equilibrio naturale.

Non a caso Molveno ha ottenuto certificazioni ambientali, bandiere blu e il plauso degli esperti, diventando un modello da seguire per gli altri territori. E oggi, dal momento che ci troviamo in un contesto sempre più consapevole che premia l’autenticità e il rispetto per la natura, questo piccolo grande lago rappresenta senz’altro un punto di riferimento (non solo in Italia).