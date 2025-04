Lo dice il New York Times: in Italia si trova il giardino più bello del mondo. Visitandolo si resta meravigliati da quanta magia trasmetta la natura.

Il Paese italiano è del resto un vero toccasana per la nostra salute emotiva, che continua ogni giorno a meravigliarci con i suoi monumenti, con la sua storia e con quella bellezza che è tra le più invidiate nel mondo. La parte migliore del Bel Paese è proprio il fatto che, al suo interno, ci sono stili differenti ma che sono tutti accomunati dalla passione per l’arte e per la natura. Da Nord a Sud, da Est a Ovest: l’Italia è bellissima ovunque, e a dimostrarlo sono sia le grandi città che i piccoli borghi che la contengono e che la fanno diventare – ogni giorno di più – un luogo in cui è ancora possibile sognare ad occhi aperti.

Direttamente da New York l’Italia ha ricevuto una nomina davvero speciale, dato che il New York Times ha definito un suo giardino molto noto il più bello del mondo. D’altronde, basta ammirarlo per qualche secondo per capire che ha avuto pienamente ragione, e tutto quel verde ci trasporta sempre in una dimensione distante ma comunque vicinissima ai nostri pensieri.

Qual è il giardino più bello del mondo

Si trova in Italia ed è appunto – secondo il New York Times – il giardino più bello del mondo. Il suo nome è Giardino di Ninfa ed è posizionato a Cisterna di Latina, nel Lazio. Oltre ad essere bellissimo e immerso nella natura, è anche molto romantico e lì ci vanno tantissime coppie che vogliono trascorrere un po’ di tempo insieme e lontano dal caos di ogni giorno. Si tratta in realtà di un vero e proprio esempio di giardino all’inglese, in cui si unisce la storia con la bellezza della natura. Il paesaggio è infatti mozzafiato e incanta ciascun visitatore. A parlarne sono stati anche i creator digitali @girabimbi_travel, che hanno lavorato guidandoci alla scoperta di questo luogo bellissimo, che ben si discosta dai circuiti turistici più frequentati ma che è davvero imperdibile per chi ama la bellezza naturale e poco quella artificiale.

Questo giardino si estende inoltre su circa 8 ettari e al suo interno ci sono diverse specie botaniche che provengono da ciascuna parte del mondo. Tra le principali varietà si possono quindi trovare le magnolie decidue, le betulle, gli aceri giapponesi e gli iris d’acqua. Non possono tra l’altro mancare nemmeno le piante tropicali, che permettono alle rose di avvolgere le rovine medievali e di creare così un incanto. I visitatori possono anche ammirare gli alberi ornamentali come ciliegi e meli, che fioriscono soprattutto in primavera. Ad attraversare il giardino sono anche i corsi d’acqua, che danno la possibilità alla flora di germogliare velocemente.

Come e quando visitare il Giardino di Ninfa

Per poter garantire la conservazione del giardino, questo luogo magico e storico non può essere visitato sempre, ma solo in alcuni giorni del mese. Per il mese di aprile, si potrà ad esempio accedervi nei giorni 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 26 e 27. Questa limitazione rende in realtà l’accesso al giardino ancora più incantevole, dato che dà la possibilità di immergersi completamente nel verde e di allontanarsi dal caos quotidiano.