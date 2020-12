E io mi gioco la bambina/ Su Rete 4 il film con Walter Matthau (28 dicembre)

E io mi gioco la bambina (Little Miss Marker) andrà in onda oggi, lunedì 28 dicembre, su Rete 4 alle ore 16.40. Il film del 1980 è diretto da Walter Bernstein, che ne cura anche la sceneggiatura, e vede tra i protagonisti attori come Walter Matthau, Tony Curtis e Julie Andrews. Bernstein è un regista e sceneggiatore statunitense, autore di quasi un centinaio di film. É considerato uno tra i più influenti cineasti del XX secolo. Le musiche del film sono composte da Henry Mancini, compositore e direttore d’orchestra statunitense. Autore di musica da film e di famosi brani come Moon River di Colazione da Tiffany, Baby Elephant Walk di film Hatari! o il tema della Pantera Rosa.

La fotografia è curata da Philip H. Lathrop, direttore della fotografia statunitense, vincitore di un Oscar alla migliore fotografia nel 1965 per Tempo di guerra, tempo d’amore e candidato nel 1975 per Terremoto. E io mi gioco la bambina è il remake di Little Miss Marker (Alexander Hall, 1934), interpretato da Adolphe Menjou e Shirley Temple.

E io mi gioco la bambina, la trama del film

La pellicola di E io mi gioco la bambina ha per protagonista Tristezza (Walter Matthau), un burbero gestore di una sala scommesse ippiche. Egli decide di accettare in pegno da parte di un fervente giocatore la sua piccola figlia. Il giocatore perde tutto il suo denaro alla corse e si suicida.

La piccola rimane quindi sotto la tutela di Tristezza. All’inizio l’uomo non è affatto felice ma, poco a poco, si affeziona della piccola. Blackie (Tony Curtis), un gangster locale, costringe Tristezza a realizzare un casinò nella villa di Amanda (Julie Andrews), che si affeziona subito alla bambina. E non solo alla bambina…

