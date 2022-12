E io mi gioco la bambina/ Su Rete 4 il film con Walter Matthau e Tony Curtis

E io mi gioco la bambina, film di Rete 4 diretto da Walter Bernstein

E io mi gioco la bambina vain onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 21 dicembre, a partire dalle ore 16:40. La pellicola è stata girata e realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1980 ed è il remake del film Little Miss Marker, diretta da Walter Bernstein con soggetto scritto da Damon Runyon e sceneggiatura frutto del lavoro dello stesso regista.

La produzione è stata firmata dalla Universal Pictures, le musiche della colonna sonora sono di Henry Mancini e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Philip H. Lathrop. Nel cast della pellicola sono presenti diversi grandi attori che hanno fatto la storia del cinema come Walter Matthau, Julie Andrews, Tony Curtis, Bob Newhart, Lee Grant, Brian Dennehy e Kenneth McMillan.

Tra i principali protagonisti di questo film figura l’attore e comico americano Bob Newhart nato a Oak Park nel settembre del 1929. Un grande protagonista del cinema che ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione e in particolare esordendo nel 1963 in un episodio di L’ora di Hitchcock. Per quanto concerne l’esperienza sul grande schermo, tutto ha avuto inizio nel 1968 con la pellicola intitolata Milioni che scottano per la regia di Eric Till. Tra le altre pellicole in cui ha recitato spiccano L’amica delle 5 e mezza, Comma 22, In & Out, Una bionda in carriera, Elf Un elfo di nome Buddy e Come ammazzare il capo e vivere felici.

E io mi gioco la bambina, la trama del film

Leggiamo la trama di E io mi gioco la bambina. Un uomo che tutti chiamano Tristezza, vive nell’illegalità gestendo le scommesse che vengono effettuate clandestinamente per le corse dei cavalli all’ippodromo. Nonostante lui cerchi di avere un atteggiamento da vero duro per essere sempre inflessibile nei confronti degli scommettitori più accaniti, spesso e volentieri si lascia trasportare dalle proprie emozioni, ritrovandosi in situazioni di difficoltà. Un giorno si ritrova nuovamente alle prese con un vecchio scommettitore che praticamente spende tutto il proprio denaro per giocare ai cavalli senza aver mai avuto la gioia di vincere.

Avendo perso tutto lo stipendio e non disponendo più di risorse per potersi prendere cura della sua bambina, supplica Tristezza affinché accetti una nuova scommessa prendendo come garanzia proprio la bambina. Purtroppo anche in questa occasione il tentativo di poter vincere qualcosa cade nel vuoto e così l’uomo si ritrova con un debito importante da dover estinguere. L’ennesima delusione lo fa cadere nello sconforto e decide di suicidarsi lasciando una lettera nella quale spiega il perché del gesto al proprio creditore, invitandolo a prendersi cura della bambina.

Tristezza inizialmente è contrariato di questa situazione che si è venuta a creare, ma poco alla volta finisce per affezionarsi a quella bimba che peraltro si fa apprezzare per la sua simpatia e la sua capacità di farlo sorridere, anche nei momenti più difficili. Uno di questi momenti arriva quando un pericoloso gangster di nome Blackie prospetta a Tristezza l’opportunità di aprire un vero e proprio casinò all’interno della villa di una donna di nome Amanda con cui ha un flirt. Sarà proprio questa pericolosa esperienza che farà nascere un sentimento d’amore tra Tristezza e Amanda e peraltro quest’ultima si affezionerà a sua volta alla piccola bambina, creando così i presupposti per poter vivere felici proprio come una famiglia qualsiasi. L’unico problema è che Blackie oltre che essere geloso, è anche un uomo piuttosto rancoroso e vendicativo.

