La piscina naturale più bella del mondo si trova in Italia: è un posto bellissimo che vale la pena di visitare. Non puoi non conoscerla.

Diverse le oasi naturali nel mondo, posti quasi paradisiaci che vale la pena visitare almeno una volta nella vita che incantano. Sembrano set cinematografici e invece sono luoghi reali, considerate delle splendide oasi naturali. Alcuni non sono neanche così lontani, visto che si trovano in Italia in località in prossimità del costa, ma soprattutto nascosti tra le montagne. Nel Bel Paese esiste infatti una piscina naturale bellissima, considerata un sito tra i più belli al mondo: è davvero impossibile non conoscerla.

E’ un luogo lontano dal turismo di lusso, privo di agi e comfort, ma che permette id vivere un’esperienza davvero insolita. Un angolo scavato nella roccia dove immergersi in acqua limpide, pulite e cristalline i cui colori del fondo danno vita ad un universo di sfumature e cromature di diverse tonalità di blu e verde. In base all’orario la luce del giorno infatti dona all’acque di questa piscina dei colori magici e incantevoli che solo guardandoli rilassano.

Vegetazione fitta, un fiume con acqua a temperatura fredda, anche nelle calde giornate estive, la magia di un panorama che è lontano dal mondo contemporaneo: tutto questo fa da cornice ad un posto che non è stato ancora contaminato dal turismo di massa e che pochi conoscono. Per questo vale la pena andarlo a visitare e trascorrere una bellissima giornata immersi nella natura. Sarà un’esperienza unica e magica.

La piscina naturale d’Italia: un posto incantevole

Ma dove si trova la piscina naturale più bella d’Italia? E come raggiungerla? Si chiama Mole di Narni, e si trova in provincia di Terni (Umbria), diversi i modi per arrivarci e alla portata di tutti. Oggi è una location che sta acquistando popolarità grazie ai social, ma fino a qualche anno fa era un luogo davvero incontaminato e poco frequentato.

Proprio per gestire i flussi di visitatori, che sono in continua a crescita, la Mole di Nani non è più gratuita. Oggi si paga un ingresso che va dai 5 agli 8 euro. Inoltre per garantirsi l’accesso è bene prenotare anticipatamente online. E’ a pagamento anche il parcheggio, costa 5 euro, ma non è molto grande per questo è opportuno non arrivare troppo tardi.

La Mole di Narni, turni di ingresso e servizi disponibili

Seppur gestita in modo più composto rispetto a qualche anno fa questa piscina naturale non è dotata di uno stabilimento, e non ci sono molti servizi se non un chiosco con cibo e bevande che mette a disposizione qualche sdraia. Da sottolineare che non c’è bagnino che effettua i dovuti controlli ai bagnanti.

Infine viene garantita la sicurezza dell’acqua grazie a dei controlli periodici. Il consiglio è immergersi senza se e ma nell’oasi naturale e godersi il bellissimo paesaggio. In pochi minuti sarete lontani da ogni preoccupazione e disagio. E’ oppportuno recarsi alla la Mole di Narni in un giorno in mezzo alla settimana e non nel weekend quando c’è più gente.