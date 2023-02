È morto Alberto Radius, chitarrista Formula 3/ Aveva 80 anni. Il ricordo di Grignani

Alberto Radius: il chitarrista dei Formula 3 morto a 80 anni

È morto Alberto Radius, uno dei più importanti chitarristi rock italiani. Aveva 80 anni. La notizia è stata data dalla famiglia: “È con profondo dolore e tristezza che la famiglia del maestro Alberto Radius condivide la notizia della sua scomparsa. Dopo una lunga malattia, si è spento serenamente, accanto ai suoi affetti più cari. La famiglia del maestro Radius chiede, in questo difficile momento, che sia rispettata la privacy che lo ha sempre contraddistinto”. Leader della Formula 3, fino allo scioglimento, avvenuto nel 2013, ha collaborato con Lucio Battisti e Franco Battiato. Nella sua ricca carriera di session man ha lavorato anche al fianco Mino Di Martino, Marcella Bella, Goran Kuzminac, Pierangelo Bertoli e Cristiano Malgioglio. La sua ultima apparizione in tv, nel 2021 al Festiva dl Sanremo, nella serata delle cover accanto ai Coma_Cose.

Alberto Radius: il ricordo di Gianluca Grignani

Tra i primi a ricordare Alberto Radius, è stato Gianluca Grignani con un commovente post su Instagram: “Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita. I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di “Quando ti manca il fiato”… ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero. Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d’ispirazione… ciao Alberto! tuo Gian”, ha scritto il cantautore, pubblicando uno scatto insieme al chitarrista. Radius e Grignani hanno suonato insieme in diverse occasioni. Sui social si moltiplicano i messaggi di addio per Alberto Radius, che con la sua chitarra ha scritto un lungo pezzo della storia della musica italiana.

