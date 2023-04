È morto Arrigo, il figlio di Roberto Vecchioni/ “La famiglia chiede silenzio”

E’ morto Arrigo, figlio di Roberto Vecchioni: l’annuncio dell’artista

In queste ore, Roberto Vecchioni sta vivendo una delle perdite più dolorose per un genitore; suo figlio Arrigo è morto dopo l’aggravarsi delle sue condizioni, che non sono state rivelate al pubblico. Della malattia o presunti peggioramenti dell’uomo non è stato ancora rivelato nessun dettaglio.

Arrigo, figlio di Roberto Vecchioni e di Daria Colombo seconda moglie dell’artista sposata nel 1981, aveva tre fratelli: Francesca, nata dalla prima relazione del cantante con Irene Brozzi, donna lontana dai riflettori; Carolina ed Edoardo sempre figli della scrittrice. L’artista ha annunciato la scomparsa del figlio con un messaggio conciso e pieno di dolore: “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio“.

Roberto Vecchioni e il rapporto con i figli: “hanno le loro attitudini”

Roberto Vecchioni ha un passato sentimentale davvero complesso, dapprima si è legato ad una donna lontana dal mondo dello spettacolo; dal suo amore è nata la prima figlia Francesca. Successivamente, l’artista si è sposato con la scrittrice Daria Colombo dalla quale ha dato alla luce tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo quest’ultimo affetto da sclerosi multipla.

Ai microfoni dell’Avvenire nel 2017, il cantautore ha dichiarato: “Ho quattro figli, che sono quattro gioielli di diversità, hanno i loro difetti e hanno le loro attitudini. Hanno fatto scelte di vita anche difficili sono forti e fantasiosi, dolci e inventivi: uno è architetto, uno giornalista, uno si occupa di linguaggio dei media“. Il figlio Edoardo ha pubblicato un libro dal titolo Sclero che racconta la sua convivenza con la malattia.











