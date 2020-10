E’ MORTO EDDIE VAN HALEN/ Addio a 65 anni allo storico chitarrista

Addio a Eddie Van Halen: lo storico leader della band hard rock è morto a 65 anni, era malato da tempo, colpito da un cancro alla gola che lo aveva costretto al ritiro dalle scene. Van Halen ha fondato assieme al fratello Alex, batterista, l’omonima band Van Halen nel 1972 ed era diventato una vera e propria leggenda del rock mondiale, autore di straordinari successi che avevano accompagnato i fans soprattutto negli anni Ottanta. Van Halen è morto al St. John’s Hospital a Santa Monica, in California, assistito dalla moglie, Janie, che si trovava al suo capezzale insieme al figlio Wolfgang e ad Alex. E’ stato emesso un bollettino medico che ha spiegato come i dottosi nelle ultime 72 ore avessero segnalato una progressiva espansione del tumore che si era propagatosi fino al cervello. Pesante fumatore, Van Halen aveva cercato di curarsi in Germania presso un istituto specializzato per una serie di trattamenti di radioterapia. Parlando della sua malattia, aveva affermato di essere convinto di essere stato colpito dal cancro per via del plettro di metallo che aveva l’abitudine di tenere in bocca.

VAN HALEN, UNA CARRIERA TRAVOLGENTE

Eddie van Halen aveva sempre continuato, anche in questi ultimi anni segnati dalla malattia, a interessarsi al mondo della musica, indicando i Tool come band preferita tra quelle moderne. Dal 2006, ai due fratelli si era aggiunto anche Wolfgang, il figlio, come bassista. Di nazionalità statunitense ma originario dell’Olanda, Van Halen nacque a Nijmengen il 26 gennaio 1955 ed è stato considerato attraverso i decenni tra i migliori chitarristi rock della storia. Maestro del tapping – tecnica con la quale si suona il manico della chitarra con entrambe le mani – è stato definito per i suoi virtuosismi il “Paganini” della chitarra elettrica e la rivista Rolling Stone lo ha posizionato all’ottavo posto tra i migliori chitarristi di tutti i tempi. Il più grande successo discografico resta “Van Halen”, il primo album della band del 1978 che viene considerato tra i migliori esordi musicali di una band rock di sempre.



