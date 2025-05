È MORTO MAXX JUSTICE, EX CAMPIONE DI WRESTLING

È morto Maxx Justice: è arrivata poche ore fa la scomparsa dell’ex wrestler, che aveva 63 anni. Stando alle ricostruzioni Mike Raybeck (il reale nome) stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro come meccanico quando, viaggiando in bicicletta, è stato investito da un’auto, ad Hayward (California) nei pressi del Chabot College. A dire il vero, non si conosce molto di più; siamo ancora in attesa che arrivino i dettagli della vicenda ma la morte di Maxx Justice è stata certificata da una nota ufficiale della federazione All Pro Wrestling. Si tratta di una delle Leghe che hanno visto protagonista il lottatore, conosciuto sulla scena anche come Mike Diamond, nel corso degli anni; per cinque volte campione APW.

La nota descrive Maxx Justice come pilastro della scena indipendente del wrestling, dopo il diploma presso l’All Pro Wrestling Boot Camp era riuscito a costruirsi un solido nome e aveva combattuto anche in Messico e Giappone. Non solo: Maxx Justice si era fatto notare anche nella WWF, quella che oggi è la WWE, e la WCW. Uno dei principali momenti della carriera è arrivato quando, appunto come Maxx Justice, aveva fondato il tag team conosciuto come Border Patrol insieme a Michael Modest; non era uno dei nomi più conosciuti nel panorama del wrestling internazionale anche perché, come detto, si è esibito soprattutto sulla scena indipendente ma sicuramente per gli esperti del settore e gli appassionati era un personaggio comunque in vista. Anche noi ci uniamo al cordoglio della famiglia per la morte di Maxx Justice.wres