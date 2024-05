É nato Gabriele, figlio di Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo/ L’annuncio che commuove il web

Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo sono diventati ufficialmente genitori del loro figlio, tanto atteso e sono ore di celebrazione di un fiocco azzurro in Casa Rai, Ballando con le stelle per l’arrivo del piccolo Gabriele. Una delle notizie del momento che mandano in tilt i social nel web con in particolare i fan della coppia che si dicono al settimo cielo per il nuovo traguardo della famiglia vip.

Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo diventano genitori: il nuovo traguardo in famiglia

Il piccolo é nato presso l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e a darne l’annuncio é stata la stessa coppia di influencer con una storia pubblicata sul re dei social di Instagram.

Solo pochi giorni prima della nascita da parte dei neo genitori, lo storico volto di Ballando con le stelle Simone Di Pasquale e l’ex Miss Italia Maria Di Stolfo, veniva rilasciato un messaggio pubblico volto a celebrare l’unione familiare tra i due influencer. Questo, in vista dell’attesa nascita del piccolo Gabriele: “Questa è stata la nostra prima foto fatta insieme quasi 3 anni fa dopo che non ci vedevamo da circa 15 anni- faceva sapere il messaggio di attesa per la nascita-. Tutto è stato molto naturale, un abbraccio, un bacio, una cena, un film accoccolati sul tappeto. Da quel giorno non ci siamo più lasciati e adesso stiamo per aspettare NOSTRO FIGLIO!”.

Il popolo del web é in visibilio per la dolce notizia di Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo

La coppia può in queste ore festeggiate l’arrivo in famiglia del neonato Gabriele dopo essersi ricongiunta, in passato, segno che i grandi amori possano ritrovarsi a fare dei giri immensi per poi tornare. Come canta nella sua discografia Antonello Venditti. Nel frattempo, i fan del ballerino e volto televisivo storico di Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale, e l’amata insegnante ed ex Miss Maria Di Stolfo sono celebrati in un tripudio di interazioni social entusiaste per il nuovo traguardo in famiglia, tra like, condivisioni e commenti di felicitazioni dei fan

