E poi c’è Cattelan chiude?/ “Oggi ultima puntata, per 7 anni al vostro servizio”

E poi c’è Cattelan chiude definitivamente dove l’ultima puntata? Questa sera, Alessandro Cattelan condurrà l’ultima stagione dello show che ha rivoluzionato l’intrattenimento. Per chiudere in bellezza una stagione che è riuscita a far compagnia ai telespettatori nonostante l’emergenza coronavirus, Alessandro Cattelan avrà al proprio fianco un ospite ricercatissimo e amatissimo come Cesare Cremonini. Nel ricordare l’appuntamento con l’ultima puntata, dunque, il conduttore Sky ha pubblicato una serie di foto dello show scrivendo un messaggio che da molti fans è stato interpretato come un addio definitivo. “Questa sera c’è l’ultima puntata di #EPCC. Questo gruppo negli ultimi 7 anni é stato al vostro servizio, per intrattenervi e stupirvi, raggiungendo obiettivi che 7 anni prima ci saremmo vergognati anche solo a immaginare. Abbiamo rivitalizzato la seconda serata, siamo diventati un brand e un termine di paragone, abbiamo fatto il possibile per farvi sorridere. Questa sera guardando l’ultima puntata, alzate un bicchiere e brindiamo insieme alla nostra”, scrive Cattelan.

E poi c’è Cattelan verso la chiusura? Il web s’interroga

Quale sarà il futuro di E poi c’è Cattelan? Il messaggio di Alessandro Cattelan si riferirà all’ultima puntata della stagione o la trasmissione Sky si prenderà una paura con il conduttore pronto a tuffarsi in nuove avventure televisive? “Ma è l’ultima puntata nel senso che non ci saranno altre stagioni?”, chiede un follower. “Non scherziamo” risponde un altro utente. E ancora: “Ale spiegati bene per favore prima che salga il panico, questa sarà l’ultima stagione di EPCC?”. Il popolo del web, dunque, spera che della trasmissione condotta da Alessandro Cattelan ci siano ancora altre stagioni. Il conduttore, per il momento è concentrato sulla nuova edizione di X Factor che avrà una giuria tutta nuova.





