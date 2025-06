È questa la città più calda d’Europa, che si prepara ad accogliere un’estate torrida. Cosa stanno facendo per affrontare l’ondata di calore.

Le previsioni per l’estate 2025 annunciano scenari sempre più estremi sul fronte climatico. In particolare una città europea continua a spiccare per i suoi frequenti picchi di calore. Parliamo di Atene, che è diventata negli ultimi anni sinonimo di caldo torrido.

Con temperature che hanno spesso superato i 40 gradi nei mesi estivi, il centro storico della città si è trasformato in un vero e proprio forno a cielo aperto costringendo cittadini e turisti a ripensare bene alle proprie abitudini.

Il caldo insopportabile di Atene

Capitale della Grecia, Atene è senza dubbio un simbolo di storia e cultura ma anche il cuore pulsante di un turismo sempre in crescita. Il suo patrimonio monumentale (in primis, l’Acropoli) è diventato teatro delle criticità legate al’emergenza climatica- Il sito archeologico, privo di adeguate zone d’ombra e dotato di superfici in marmo bianco che riflettono la luce del sole è spesso inaccessibile nelle ore più calde della giornata.

Le autorità locali, per tutelare la salute dei visitatori, sono già intervenute negli scorsi anni con la chiusura temporanea di alcuni accessi durante le ore più calde.

Ora che l’estate del 2025 si preannuncia come una delle più calde degli ultimi anni, la capitale greca corre ai ripari. Il governo, in collaborazione con esperti di clima e sanità pubblica, sta implementando un piano strategico per fronteggiare le ondate di calore.

Tra le prime misure messe in atto, l’installazione di fontane pubbliche, aree di refrigerio climatizzate e punti di pronto intervento nei pressi dei centri più visitati. In parallelo sono stati avviati progetti per aumentare il verde urbano con la creazione di piccoli parchi e corridoi ombreggiati, pensati per mitigare il calore e per offrire un rifugio naturale a chi si muove in città.

E per il turismo?

Particolare attenzione è rivolta ai turisti, che spesso arrivano impreparati alle condizioni climatiche estreme. Le autorità locali, con il supporto degli operatori del settore turistico, stanno distribuendo materiale informativo multilingue con consigli pratici su come affrontare il caldo.

Occorre senza dubbio bere più spesso, coprirsi la testa, evitare visite nelle ore più calde e pianificare escursioni di prima mattina o nel tardo pomeriggio. Oltre a tutto ciò, il Ministero della Salute greco ha annunciato il rafforzamento del sistema di allerta per il caldo estremo, che consentirà di intervenire tempestivamente in caso di condizioni meteo particolarmente critiche.

Le informazioni saranno accessibili anche attraverso app e social, così da raggiungere rapidamente residenti e viaggiatori.