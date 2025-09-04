Stanco del caldo afoso? Esiste una città che è la più fredda al mondo e che è anche molto amata da chi odia le estati roventi.

L’estate sta per terminare e, nonostante questa sia la stagione più attesa dell’anno, ci sono persone che non vedono l’ora di salutarla per dare il benvenuto all’autunno. Chi ama il freddo vive infatti con estrema gioia i mesi invernali, durante i quali le temperature si abbassano, arriva la neve e si può assaporare un’ottima cioccolata in casa. Questa categoria di persone è senz’altro felice nel sapere che esiste una città considerata la più fredda del mondo. Si chiama Yakutsk e solitamente le sue temperature si aggirano intorno ai 40 gradi sotto zero. Quest’anno c’è stato un freddo ancora più forte rispetto agli anni passati.

Dove si trova Yakutsk, come raggiungerla e cosa vedere

La cittadina più fredda del mondo si trova in Russia e lì ci sono ogni anno temperature che si aggirano intorno a una media di -50 gradi. Il minimo registrato è in realtà ancora più basso: 62 gradi sotto zero. Questa città è insomma il capoluogo della regione siberiana di Sacha-Jacuzia, è stata fondata nel 1632 e conta più di 300.000 abitanti. Nonostante questo, Yakutsk è comunque un luogo vivibile, dato che vede una crescita demografica costante ed è famosa proprio per le sue temperature proibitive. Al suo interno ci sono un’università, un aeroporto e molte attrazioni turistiche. In primis si può visitare il mercato del pesce con molti commercianti che si radunano a 15 minuti dalla centrale Piazza Lenin e che danno vita a uno spettacolo di colori e sapori.

Tra l’altro è possibile partecipare a varie escursioni di pesca sul ghiaccio lungo il fiume Lena, con un costo che va tra i 50 e i 150 euro inclusi trasferimento, assistenza dei pescatori, attrezzatura e pranzo. Tra le esperienze da fare c’è inoltre un giro su una slitta trainata dai cani: a Yakutsk c’è infatti un allevamento di husky e, presso la struttura, è presente un ristorante dove poter gustare i piatti della cucina locale. Se si vogliono gustare i cibi del posto, ci sono diversi ristoranti molto buoni. Il piatto di pesce più famoso in assoluto è la stroganina, pesce crudo congelato e tagliato a strisce sottili. Un tipo di preparazione che viene fatto anche per la carne di cavallo.

Nei locali viene inoltre servita spesso l’indigirka, un’insalata con cubetti di pesce congelato, cipolla, olio, pepe e sale, oppure il salamat, una pappa con il burro. Tra i posti più freddi c’è anche Ojmjakon, una città che si trova in Siberia, nell’orientale Repubblica di Sacha-Jacuzia.