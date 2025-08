La spiaggia più economica in Italia è questa: le vacanze qui sono low cost, ma allo stesso tempo prestigiose. Solo qui le puoi fare così.

Agosto inoltrato e molte persone non hanno ancora organizzato le proprie vacanze: c’è chi si concederà solo qualche giorno o un weekend e chi dovrà fare il pendolare e approfittare di qualche ora di relax nella località di mare o montagna più vicina alla propria città. Il limite alle ferie non è dato tanto dagli impegni lavorativi quanto dal budget a disposizione, che è sempre meno per molte persone. Proprio per questo spesso anche godere di una giornata in spiaggia può risultare dispendioso.

VACANZE ESTIVE 2025/ Più di 17 miliardi pronti a spingere il Pil

Eppure esiste in Italia una spiaggia attrezzata, che offre diversi servizi ad un prezzo low cost. Dimenticate tutti i lidi liberi, affollati, e poco puliti e curati e approfittate di questa location che vi permetterà di godere dei benefici del mare senza spendere troppi soldi. Ma dove si trova questo posto che per moti può apparire surreale? Ed è accessibile facilmente a tutti?

Sì, questo castello si trova davvero in Italia: un gioiello tra cielo e mare

La spiaggia in questione si trova in una delle regioni italiane del sud meno valutate e spesso messa in disparte. Un territorio che invece ha molto da offrire e su cui le autorità competenti dovrebbero investire per attirare più turisti. Inoltre oltre al mare, dispone di esperienze enogastronomiche speciali e di paesaggi davvero unici che incantano i visitatori. Si tratta della Calabria, e la spiaggia più economica si trova in provincia di Reggio Calabria.

Calabria, la spiaggia più economica si trova qui

La spiaggia low cost con tutti i servizi utili è quella di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Un posto davvero unico con i lidi certificati Bandiera Blu che ne attestano la qualità e la pulizia. Si possono trascorrere nel territorio, che è una sorta di borgo, dei giorni di vacanza e non si spenderanno cifre esorbitanti.

TREND VACANZE ESTIVE 2025/ 16 mln di italiani hanno scelto luglio, cresce la voglia di partire a settembre

I costi degli stabilimenti balneari sono davvero bassi: si aggirano intorno 13 euro al giorno per un ombrellone e una coppia di lettini. Inoltre si può mangiare del buon pesce fresco a soli 20 euro a persona e 10 euro per un squisita frittura. Impossibile non farsi conquistare da un giro in barca a vela che costa solo 35 euro e che offre un panorama incantevole. Da sottolineare che i parcheggi non sono a pagamento e la macchina può sostare tutto il giorno.

Tutte le spiagge economiche in Italia

Oltre a Roccella Jonica in Italia esistono altre spiagge economiche dove trascorre la giornata senza spendere un patrimonio. Poco distante da Fasano, in Puglia, c’è il lido di Torre Canne, mentre in Campania c’è Sapri, posto tra i più belli e visitati della regione. Anche in Sardegna, che solitamente non eccelle per prezzi low cost, esiste un posto come quello di Portoscuso che ha costi molto bassi.

Nota anche la spiaggia di Noli che si trova in Liguria e che offre stabilimenti non eccessivamente cari. In Sicilia per risparmiare si può soggiornare nelle località che si trovano tra Agrigento e Ragusa. Infine è incredibile da credere ma anche in Toscana esistono dell’area a basso costo: Costa degli Etruschi è un’area molto bella e le spiagge hanno prezzi alla portata di tutti.