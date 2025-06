Lascia stare le diete folli: è questo il regime alimentare da seguire in estate se vuoi davvero perdere peso

Che cosa mangiare (e bere) per combattere l’afa in questa estate rovente e sentirsi (finalmente) leggeri. I consigli più importanti.

Sono arrivate le prime giornate roventi e le temperature in molte zone d’Italia hanno già superato i 30 gradi. L’estate è ufficialmente iniziata e con lei anche l’urgenza di rivedere le nostre abitudini alimentari per affrontare il caldo senza appesantirsi.

Quando il caldo si fa sentire, il corpo ha bisogno di essere sostenuto con scelte alimentari mirate, capaci di rinfrescare, idratare e mantenere alto il livello di energia senza gravare sulla digestione.

Il segreto è tutto nei piatti (leggeri)

La parola d’ordine per l’alimentazione estiva è (prevedibilmente) la semplicità. I cibi freschi, ricchi di acqua, e facilmente digeribili sono sempre gli alleati più preziosi in questa stagione. Frutta e verdura diventano quindi le protagoniste assolute dei pasti quotidiani: anguria, meloni, albicocche, angurie, frutti di bosco, agrumi, sono altamente dissetanti e offrono anche un prezioso carico di vitamine e sali minerali fondamentali per reintegrare ciò che si perde con la sudorazione.

Anche le verdure giocano un ruolo essenziale. I cetrioli, i pomodori, l’insalata, il sedano e le zucchine si prestano perfettamente a insalate ricche e colorate, spesso sufficienti per un pasto completo se abbinate a cereali integrali come farro, orzo, quinooa e cous cous. Un piatto unico sì, ma equilibrato.

Proteine, leggere ma presenti

Molti tendono a ridurre le proteine con il caldo, ma la chiave è sceglierle con attenzione. Le carni bianche come il pollo o il tacchino (meglio se cucinate alla griglia o al vapore) insieme al pesce (specie quello azzurro, ricco di omega 3) sono perfetti per non appesantire.

Anche le uova, sode o in frittate leggere con verdure, rappresentano una buona alternativa, così come i legumi da gustare freddi o in insalata. O anche in versione hummus, per uno snack sano, equilibrato e gustoso.

Non vanno dimenticati i latticini, l’importante è che siano leggeri. Lo yogurt naturale, i fiocchi di latte e la ricotta sono ideali per la colazione o come spuntino durante la giornata. Una menzione speciale va poi ai piatti tradizionali del sud Europa come il gazpacho, una zuppa fredda di verdure crude che è sia nutriente che rinfrescante.

Ebbene sì, l’acqua prima di tutto

Bere molta acqua, chiaramente, è fondamentale. L’acqua resta la miglior alleata contro il caldo. Va consumata spesso, anche in assenza di sete, preferibilmente a temperatura ambiente o solo leggermente fresca. È sconsigliato, invece, bere acqua ghiacciata, che può rallentare la digestione o causare piccoli shock termici.

Via libera anche alle tisane fredde (menta, karkadè, finocchio) e i tè leggeri come il tè verde magari arricchiti con una fetta di limone o qualche foglia di menta. I centrifugati e gli estratti di frutta e verdura preparati in casa e senza zuccheri aggiunti, sono ideali per chi desidera una pausa energizzante naturale.

Per rendere più piacevole l’idratazione perché non optare per le acque aromatizzate, con l’aggiunta di cetriolo ,zenzero, frutti di bosco o agrumi? Una trovata semplice per invogliare anche i più pigri a bere di più.

Cosa limitare

Ci sono poi alcuni cibi e bevande che sarebbe meglio limitare o evitare del tutto. I cibi troppo grassi, fritti, elaborati o molto speziati aumentano la sensazione di calore e rendono la digestione più lenta e faticosa. Le porzioni abbondanti, inoltre, sono da evitare.

Tra le bevande da ridurre ci sono i succhi confezionati, le bibite gassate e gli alcolici. Anche se a volte sembrano dissetare in realtà favoriscono la disidratazione e forniscono calorie “vuote” che il corpo non riesce a gestire bene con il caldo.