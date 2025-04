Il paese più freddo in Italia non si trova al Nord, come molti potrebbero credere. Si tratta di un paese molto piccolo quanto affascinante.

Quando si pensa al freddo estremo in Italia l’immaginazione corre subito alle vette alpine, alle Dolomiti imbiancate e alle celebri località sciistiche del Trentino Alto Adige o della Valle d’Aosta. Eppure, il paese che detiene il primato di luogo più freddo della Penisola non si trova – sorprendentemente – in quelle aree.

Immagini auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione/ Foto e GIF da inviare oggi su WhatsApp

Per trovarlo bisogna scendere verso il centro-sud , nel cuore dell’Appennino abruzzese: stiamo parlando del suggestivo borgo di Rocca di Mezzo, in provincia de L’Aquila, il borgo italiano dove l’inverno sa essere davvero estremo. Non per niente, lo chiamano “il piccolo Tibet”.

Rocca di Mezzo, perché è un paese così freddo?

Partiamo col dire che Rocca di Mezzo si trova a 1322 metri di altitudine e fa parte del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, un’area protetta che conserva ancora intatti paesaggi montani boschi secolari e una fauna variegata. La sua posizione geografica, incastonata tra le montagne ma lontana dai venti marittimi, lo rende particolarmente esposto alle correnti fredde provenienti da nord est. Un effetto che in inverno si traduce in temperature minime spesso estreme.

Auguri buon 25 aprile festa della Liberazione/ Canzoni e frasi sulla Resistenza

Ma a colpire non è solo il freddo pungente, è la costanza del gelo. La media delle temperature minime nel mese di gennaio si aggira intorno agli 0°C ma in diverse notti può scendere anche molto sotto lo zero. Il record è stato registrato nel gennaio 1985, quando il termometro è crollato fino a -45°C, una cifra da brividi (letteralmente) che nemmeno le località alpine più note hanno mai toccato.

Un borgo sospeso nel tempo

Passeggiare per le via di Rocca di Mezzo durante la stagione invernale è un’esperienza fuori dal tempo. I tetti innevati, le strette viuzze in pietra, i camini accesi trasmettono un’atmosfera intima, quasi fiabesca. Qui la neve non è una parentesi stagionale, ma una presenza familaire quasi quotidiana per buona parte dell’anno.

Scommesse nuovo Papa, quote Conclave 2025/ Turkson risale tra i favoriti, bookmaker: "Molte speculazioni"

La popolazione è abituata a conviere con l’inverno lungo e rigido, tanto da aver adattato lo stile di vita al ritmo delle stagioni. Le case sono isolate e riscaldate con cura, i negozi forniscono generi di prima necessità anche durante le tempeste di neve e la comunità resta molto coesa durante i mesi più difficili.

Curiosamente, Rocca di Mezzo non ospita impianti sciistici sul suo territorio, a differenza di altre località abruzzesi come Ovindoli e Campo Felice, che si trovano a pochi chilometri di distanza. Anche in assenza di impianti, però, qui si pratica sci di fondo, escursioni con ciaspole, trekking invernale e persino slittino nei campi innevati.

Nonostante la sua fama legata al gelo, Rocca di Mezzo è un luogo da visitare anche durante le stagioni più miti. In primavera ed estate i boschi si tingono di verde acceso, i sentieri si popolano di escursionisti e ciclisti e la vita di paese torna a fiorire con sagre, eventi culturali emanifestazioni legate alle tradizioni locali.

Insomma, per chi ama la montagna nel suo aspetto più autentico e selvaggio, lontano dalle folle turistiche, troverà in questo borgo un rifugio ideale.