L'ultima indiscrezione sul conduttore di Affari Tuoi parla di un episodio che sarebbe accaduto e che riguarderebbe anche la sua giovane fidanzata

Stefano De Martino è stato al centro dell’attenzione del gossip estivo, con la sua nuova fidanzata, Caroline Tronelli, ha primeggiato sulle copertine dei vari tabloid. E adesso è emersa una nuova indiscrezione su di lui e quanto accaduto anche alla giovane compagna.

A parlare è una persona che ha raccontato una fuga che ci sarebbe stata. Mentre il conduttore è tornato in onda con Affari Tuoi dopo le vacanze, ci sarebbero ancora una serie di vicende in sospeso rispetto a quanto accaduto quest’estate.

Stefano De Martino, il retroscena sul video intimo rubato: cosa è accaduto

Stefano De Martino e la compagna, Caroline Tronelli, sono stati vittime di un furto proprio quest’estate. Mentre si trovavano entrambi in vacanza hanno appreso che un loro video intimo era iniziato a girare in rete, immagini catturate dalle telecamere di sicurezza presenti in casa di lei e che sono state rubate e successivamente condivise sulle varie app di messaggistica.

Sulla vicenda indaga la Procura di Roma, ma adesso a parlare è l’investigatore privato Amedeo Pantanella, che sarebbe stato contattato da De Martino e dalla compagna, per indagare sulla vicenda e scoprire chi ha reso pubblico il filmato. Ebbene Pantanella sostiene che avrebbe trovato la persona da cui sarebbe partito il tam-tam nelle varie chat, ha spiegato che proprio quando il video aveva ancora poche visualizzazioni, ha provato a ricostruire “il percorso” fatto dalle immagini.

L’investigatore ha raccontato che un suo contatto, che si trovava a Diamante, gli avrebbe detto di aver copiato il filmato da una persona vicina di ombrellone e lui, visionando il video, avrebbe compreso – attraverso alcuni dettagli – che quello potesse essere il primo a essere stato inviato e dunque chi avesse inviato per prima il video. Ma poi questa persona sarebbe andata via e alla fine non sarebbe stata identificata dalle forze dell’ordine che lo stesso Pantella aveva allertato.

“(…) Avevo chiesto ai miei collaboratori di bloccare il soggetto e chiamare le forze dell’ordine ma deve aver mangiato la foglia ed è scappato. Sparito. Non ha manco pagato l’ombrellone e il ristorante (…)“, questa la spiegazione di Pantella riportata dal Corriere della Sera. Dunque, la persona di cui parla, non sarebbe stata identificata. Intanto la Polizia Postale sta lavorando da all’incirca un mese per rintracciare la persona che avrebbe inviato il filmato.

Ma non sarà un percorso facile, il portale da cui è partito il filmato – dove si trovano anche altri video privati di persone ignare di aver subito un simile furto – è registrato alle Isole Tonga, al Sud del Pacifico. Intanto sulla vicenda ci sono due fascicoli aperti, uno presso la Procura di Roma e un altro in Sardegna, dove De Martino e la Tronelli hanno presentato denuncia, mentre si trovavano in vacanza e hanno appreso quanto fosse successo.