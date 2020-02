E se domani di Mina a Sanremo 2020/ Curiosità e analisi della canzone

“E se domani” di Mina sarà riproposto da Raphael Gualazzi al Festival di Sanremo 2020. Il brano è stato protagonista all’edizione del Festival di Sanremo del ’64, interpretato da Mina sotto l’etichetta Ri-Fi. La canzone è stata anche pubblicata in versione jukebox ed è stata diffusa nel mercato musicale turco l’anno successivo al Festival. Immediatamente quel singolo romantico ha riscosso enorme successo e continua a mantenere una forte attualità. Trattasi di uno di quei brani che meglio identificano Mina, oltre che fra quelli più venduti durante tutta la carriera dell’artista. Scritto da Mogol e Testa, questa canzone tratta di una storia d’amore fra una donna che cerca di salvare il rapporto con il suo uomo dopo una relazione durata circa un anno.

Caratteristica del brano, oltre all’intro con chitarre dissonanti, è il cantato sussurrato dell’artista che si trasforma presto in un blues molto incalzante e sensuale. La sonorità, a tratti jazz, presentano anche un piacevole susseguirsi d’archi, per un risultato stilistico tipico di quell’epoca musicale. Non mancano anche gli apprezzati acuti della cantante sul finire che rendono l’interpretazione magistrale. Il brano “E se domani” è stato cantato live da Mina in diversi varietà televisivi ed è stato scelto anche come colonna sonora per lo spot pubblicitario di una nota marca di pasta. La canzone, tradotta anche in lingua turca, giapponese e spagnola, è stata oggetto di numerose cover fra cui spiccano quelle cantata da Orietta Berti, Julio Iglesias, Nilla Pizza e Al Bano.

