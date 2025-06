“E si’arrivata pure tu”. Questo il titolo del brano scritto e interpretato da Valerio Piccolo, iconica colonna sonora di “Parthenope”, ultima, divisiva, pellicola di Paolo Sorrentino. Ma non è escluso che quella stessa espressione abbia coinciso anche con il primissimo commento del cantautore e chitarrista, una volta saputo della candidatura del brano, quale “migliore canzone originale”, ai Nastri d’Argento 2025, per i quali l’appuntamento è a Roma, il prossimo 16 giugno, negli spazi del Museo MAXXI. È indubbio che l’onda lunga di uno dei film più visti (e commentati) in assoluto del 2024, sia stata un volano per la consacrazione di Piccolo nel panorama musicale italiano ed internazionale. È altrettanto vero, però, che il cantautore, casertano di nascita e formazione (Fausto Mesolella è stato il suo costante punto di riferimento) ma ormai romano d’adozione, non è certamente un nome nuovo nei circuiti artistici del nostro Paese.

La tetralogia di Fallot, cos’è la malformazione cardiaca che aveva Alfredino Rampi/ Quattro anomalie

Laureatosi in Lingue all’Orientale di Napoli, traduttore ufficiale di Suzanne Vega e co-protagonista con la stessa dello spettacolo “Solitude standing”, è, infatti, da tempo una delle prime firme del doppiaggio italiano, avendo collaborato, nell’adattamento e nella traduzione di molte sceneggiature, con giganti della macchina da presa quali Spielberg, Howard, Clint Eastwood o Quentin Tarantino ed in pellicole quali The Post, American Sniper, Rush o, ancora, The Eightful Eight , solo per citarne alcune. Lo abbiamo incontrato a Caserta, tra la tappa di Roma e quella di Napoli (dove ha ricevuto il prestigioso Premio “Malafemmena” dedicato a Totò) del suo Vinyl Tour TOUR, con cui, attraverso una serie di incontri e sessione live, sta promuovendo l’uscita, anche in vinile, del suo ultimo album “Senso”.

Pozzo artesiano, cos’è e come è fatto/ Le acque arrivano in superficie senza aiuti meccanici

“E si’arrivata pure tu” è la prima canzone da te scritta ed interpretata in lingua napoletana, incastrandosi perfettamente in uno di quei momenti, ciclici, di maggior prolifica vitalità della produzione musicale partenopea. Cosa c’è dietro questa scelta che, sembra, chiudere un cerchio, dopo aver cantato molto anche in inglese oltre che in italiano? Cosa rappresenta questa canzone?

Dietro questa scelta c’è, fondamentalmente, un’urgenza che arriva da qualche parte che non saprei nemmeno esattamente individuare, ossia quella di mettere una penna su un foglio e far uscire parole in napoletano. Penso che sia stata un’urgenza di chiudere un cerchio o comunque di completare un percorso e di tornare linguisticamente a casa. È una scelta che parte da dentro, quindi totalmente spontanea.

Chi è Alfredino Rampi, storia vera: l’incidente di Vermicino/ La caduta nel pozzo e i tentativi di salvarlo

Dove e come nasce il perfetto incastro, è il caso di dire, tra la tua canzone e “Parthenope”?

L’incastro nasce in un modo naturale, come sarebbe bello che avvenisse sempre ogni volta che diverse forme di arte si incontrano. C’è stato un ascolto da parte di Sorrentino e una sorta di innamoramento immediato. E da quel momento in poi è cominciato tutto il percorso che ha portato la canzone a incastrarsi dentro un film. In tal caso, devo dire, che il tutto è avvenuto attraverso un trattamento artistico meraviglioso di Paolo che ha regalato a questa canzone una scena memorabile, una di quelle che, appunto, si definiscono scene iconiche.

I testi delle canzoni di “Senso”, il tuo ultimo album, sembrano orientati ad una dimensione più intimista. Penso a “Le finestre degli altri” o a “Piano”, ad esempio. È così?

Una dimensione intimista sì, anzi direi proprio una dimensione intima. Sono testi che parlano di me, dichiaratamente di me ed è per questo che io lo definisco il mio disco più intimo, in cui sicuramente mi metto a nudo molto di più di quanto ho fatto con i dischi del passato e anche questa, in qualche modo, è stata un’urgenza che mi è arrivata proprio da dentro, dalla necessità di parlare di me.

C’è una canzone “L’Orso” dedicata a Fausto Mesolella, uno dei più grandi musicisti italiani, tuo costante riferimento umano e musicale, prematuramente scomparso. Cosa ti porti dietro di lui nel tuo percorso?

Di Fausto mi porto dietro un grandissimo mondo musicale, variegato ed intenso in ogni singola nota, la sua integrità artistica ed umana, la sua coerenza, la sua dimensione insomma sempre limpida nel corso del tempo.

Il 16 giugno verranno assegnati i “Nastri d’Argento” 2025. “E si’arrivata pure tu” è nella sestina che concorre a vincere nella categoria “miglior canzone originale”. Qual è la prima cosa che hai pensato quando hai appreso la notizia della candidatura?

Ho pensato senza falsa modestia che questa canzone meritasse un riconoscimento e meritasse di affacciarsi ad una platea importante in compagnia di nomi importanti della musica italiana. Ho pensato che fosse giusto che qualcuno sottolineasse il percorso bellissimo che ha fatto questa canzone in questo anno. Ci sono canzoni che escono fuori e che hanno qualcosa in più rispetto ad altre. Intendo dire che nell’attività creativa di un musicista capita che ci siano canzoni più riuscite ed altre meno riuscite. Questa è una canzone che ha qualcosa dentro ossia la capacità di toccare trasversalmente delle corde in chi l’ascolta.

Stai già lavorando al nuovo album?

Intanto mi sto godendo la coda o la eco di questa canzone e di questo disco che comunque ha fatto parlare molto di sé. Ho già un paio di progetti in cantiere ma mi voglio prendere il tempo giusto per farli crescere e per capire che strada dovranno prendere.

Grazie Valerio ed In bocca al lupo per la serata dei Nastri d’Argento!

(Vittorio Pisanti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI