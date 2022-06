E.T. l’extraterrestre/ Su Italia 1 il film cult di Steven Spielberg

E.T. l’extraterrestre, film di Italia 1 con la sceneggiatura di Melissa Mathison

E.T. l’extraterrestre va in onda oggi, sabato 11 giugno, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il film del 1982 è prodotto e diretto da Steven Spielberg, regista, sceneggiatore e produttore statunitense. Viene ritenuto uno dei cineasti più importanti di Hollywood ed ha fatto parte dei movie brats, il movimento che, con George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Woody Allen e Stanley Kubrick, ha dato vita alla Nuova Hollywood degli anni settanta. Spielberg si è aggiudicato due premi Oscar per Schindler’s List – La lista di Schindler e per Salvate il soldato Ryan. La sceneggiatura di E.T. l’extraterrestre è di Melissa Mathison; la fotografia di Allen Daviau; gli effetti speciali di Carlo Rambaldi, Dennis Muren, Kenneth Smith; le musiche di John Williams; la scenografia di James D. Bissell, Jackie Carr e i costumi di Deborah Lynn Scott. Nel cast troviamo una giovanissima Drew Barrymore.

E.T. l’extraterrestre, la trama del film

E.T. l’extraterreste narra la storia di Elliott Taylor, un ragazzino che diventa amico di un extraterrestre, soprannominato da lui e i fratelli E.T. Una notte, un’astronave atterra in una foresta della California per prelevare dei campioni di vegetazione terrestre. Uno degli alieni si separa dal gruppo e viene inseguito da degli uomini del governo. I suoi compagni, spaventati, fuggono, lasciandolo sulla Terra. Poco distante, Elliott è uscito per ritirare una pizza ordinata dagli amici del fratello, e scopre tra i gambi di mais la creatura aliena.

La famiglia non gli crede, ma il ragazzino è convinto di ciò che ha visto e cerca di rivedere l’alieno attirandolo con dei dolci. Qualche giorno più tardi, anche i suoi fratelli, Michael e Gertie incontrano l’alieno e ci fanno amicizia. Elliott però manifesta una connessione empatica molto più forte con E.T. e i tre, entrando sempre più in sintonia con l’aliena capiscono che vuole tornare a casa. Cercano quindi di contattare i suoi simili per permettergli di tornare dove desidera. Ci riusciranno?

