“É un pedofilo”: linciato dalla folla/ Choc Scampia, ma bimbi non sono stati abusati

Arrivano nuovi aggiornamenti sul caso di Scampia, dove un uomo è stato linciato dalla folla dopo essere stato accusato di pedofilia ai danni di tre bambini. L’uomo è stato salvato dalla polizia dopo essere stato pestato brutalmente, tanto che si è reso necessario “rinchiuderlo” in un cassonetto per evitare il peggio.

Storie Italiane spiega che i bambini sono stati dimessi dal Santobono e portati in una struttura protetta, le autorità stanno effettuando le indagini. Ma un primo dato sembra emergere con chiarezza: i piccoli non hanno subito abusi sessuali, secondo le prime indiscrezioni a disposizione..

CHOC A SCAMPIA: LE ULTIME NOTIZIE

«Sono girate delle voci di maltrattamenti a livello sessuale», ha spiegato una testimone del caso di Scampia. Sono girate alcune foto poco chiare sulle chat di Whatsapp della zona ed i bambini erano già stati visti malnutriti, poco lavati e poco seguiti. «Quando l’ho guardato in faccia mi ha fatto molta tenerezza, però poi dentro di me ho detto “se ha fatto del male alle bambine deve pagare”», ha raccontato un testimone, così un’altra donna presente nella zona: «In mezzo al linciaggio c’ero anche io perché purtroppo abito là, purtroppo giravano voci di questa violenza. “C’è il ragazzo giù che ha violentato i bambini”, hanno detto, quindi tutti gli uomini giù lo hanno assalito». E ancora: «L’aggressione è nata per le voci, purtroppo qua nelle vele fanno girare tante voci». Queste le parole di un residente a Scampia che ha preso parte al linciaggio: «Noi purtroppo da genitori, e abbiamo sbagliato, abbiamo agito d’impulso ed è sbagliatissimo. Però quando si parla di bambini… Noi a Napoli diciamo se non è tanto, qualcosa ci deve stare».

