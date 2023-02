È una sporca faccenda tenente Parker!/ Film poliziesco su Rete 4, Venerdì 10 febbraio

È una sporca faccenda tenente Parker!, film di Rete 4 diretto da John Sturges

È una sporca faccenda tenente Parker! è un film di genere poliziesco/thriller in onda Venerdì 10 febbraio alle 16:35 nella programmazione televisiva pomeridiana di Rete 4.

Si tratta di una pellicola americana del 1974 prodotta dalla Warner Bros la quale si è occupata anche della distribuzione delle sale cinematografiche italiane. Il titolo originale del film è McQ e la regia della pellicola è affidata al maestro John Sturges, conosciuto per film come I magnifici sette e La grande fuga.

Harry Potter e l’ordine della fenice/ Film su Italia 1 con Rupert Grint e Emma Watson

Il lungometraggio racconta la storia del tipico poliziotto che vuole agire sempre di testa propria e che non si ferma davanti a niente. Nel cast spiccano nomi importanti: John Wayne è uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western e nel film veste i panni del Tenente Parker, assieme a lui Eddie Albert, candidato all’Oscar nel 1954 come miglior attore non protagonista in Vacanze Romane e nel 1973 per Il rompicuori, qui nelle vesti del capo Ed Kosterman. Nel cast anche Diana Muldaur, Colleen Dewhurst, Clu Gulager e David Huddleston.

Broken City/ Film con Russel Crowe su Rai 2, oggi Giovedì 9 febbraio

Il soggetto e la sceneggiatura di È una sporca faccenda tenente Parker! sono stati firmati da Lawrence Roman, mentre le musiche della colonna sonora sono di Elmer Bernstein con il montaggio di William H. Ziegler.

È una sporca faccenda tenente Parker!, la trama del film

Nel film È una sporca faccenda tenente Parker!, il tenente Parker è un funzionario della polizia di Seattle non amato dai colleghi per i modi burberi e maneschi di far rispettare la legge, creando numerosi scontri anche con il suo capo Ed Kosterman che cerca di limitarne le attività per evitare problemi con i dirigenti del dipartimento e del mondo della politica.

Red Land (Rosso Istria)/ Film storico oggi Giovedì 9 febbraio su Rai 3

Un collega viene ucciso in una sparatoria e Parker si occupa della vicenda con l’intento di vendicare l’amico e smantellare un’organizzazione malavitosa che sembra esserne responsabile.

Parker crede che dietro l’omicidio ci sia Santiago, un boss locale che si occupa dello spaccio della droga in città e comincia a pedinarlo, finché quest’ultimo incontra il suo avvocato in un bar. Il tenente entra nel locale e sfruttando la necessità del boss di andare in bagno lo segue e lo riempie di botte. L’azione procurerà a Parker nuovi problemi perché gli avvocati si faranno sentire presso la polizia per quanto fatto da un tutore della legge. Parker viene ripreso dal suo capo e decide di dimettersi per potersi muovere liberamente e si mette sulle tracce di un grosso spacciatore che lavorava sotto copertura per la polizia. Il protagonista di È una sporca faccenda tenente Parker! dovrà quindi fare luce sulla vicenda, tenendo conto di non essere più un uomo di legge e non avere la protezione del distintivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA