É una sporca faccenda tenente Parker/ Su Rete 4 il film con John Wayne

É una sporca faccenda tenente Parker è un film d’azione che va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 6 maggio, a partire dalle ore 16.35. Dal film fu tratto un romanzo scritto da Alexander Edwards pubblicato dalla Warner Books. Il film fu diretto da John Sturges, famoso produttore di film d’azione e western come “Sette Fratelli”. La sceneggiatura è di Lawrence Roman, divenuto famoso grazie ai film “Il Sole Rosso” e “L’anima del diavolo”. É una sporca faccenda tenente Parker venne prodotto da Arthur Gardner, produttore famoso per aver creato “The Rifleman”, “La grande vallata” e “Ispettore Brannigan, la morte segue la tua ombra”, quest’ultimo con protagonista John Wayne che è al centro anche di questo film. La colonna sonora è stata curata da Elmer Bernstein, famoso compositore statunitense, conosciuto per aver anche creato composizioni per i film: I magnifici sette, La grande fuga, I dieci comandamenti, L’uomo dal braccio d’oro, Il piccolo campo e Il buio oltre la siepe.

É una sporca faccenda tenente Parker, la trama del film

È una sporca faccenda tenente Parker parla delle vicende del tenente Lou Parker che indaga sulla sparatoria del suo collega e amico, Stan Boyle. Il principale sospettato risulta essere Santiago, boss locale della droga, che risulta essere anche la causa delle dimissioni di Parker dalla polizia. Così Parker decide di indagare da solo iniziando a torcere delle informazioni, dallo spacciatore Rosey e dall’informatrice di Stan, Myra. Scopre così, grazie anche a vari pedinamenti, che all’interno del distretto di polizia vi è un alto grado di corruzione e che lo stesso amico Stan e sua moglie Lois erano a loro volta corrotti. Riuscirà il tenente Parker a trovare il colpevole e a recuperare il proprio distintivo?

