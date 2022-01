È una sporca faccenda, tenente Parker!/ Su Rete 4 un John Wayne diverso dal solito

È una sporca faccenda, tenente Parker!, il film western di Rete 4

È una sporca faccenda, tenente Parker! vain onda dalle ore 14,40 di oggi, 23 gennaio 2022, su Rete 4. Nel cast troviamo il mito americano per eccellenza: dopo tanti Western il senso della legge e della Costituzione degli States incontra un John Wayne poliziotto, alla fine sempre cowboy dentro, un attore che è simbolo per diverse generazioni e lasciando lungometraggi sul suo percorso come ‘Un uomo tranquillo’, ‘La taverna dei sette peccati e ‘La signorina e il cowboy (A Lady Takes a Chance). Al suo fianco anche Eddie Albert nel ruolo di Ed Kosterman e Diana Muldaur, la bella Lois.

È una sporca faccenda, tenente Parker!, la trama del film: un detective di Seattle e…

Passiamo alla trama di È una sporca faccenda, tenente Parker! Lou Parker è detective nella polizia di Seattle, un uomo manesco e piuttosto sbrigativo, come sa esserlo solo John Wayne quando rappresenta la legge anche senza stella da sceriffo. L’amico Stan Boyle viene ucciso durante un’azione di lavoro probabilmente dal boss locale del narcotraffico Santiago e il detective Lou Parker si mette subito sulle orme di questo boss sanguinario e corruttore sino all’osso.

Lou non conosce altri mezzi se non l’azione diretta, quindi va direttamente dal boss della droga e lo riempie di botte nel bagno di un locale, cosa che lo mette contro i legali del delinquente che lo fanno espellere dal corpo di polizia. Ma l’amico va vendicato, e come se fosse in una prateria di grattacieli, il detective Lou Parker inizia a tessere la sua rete di vendetta, tra informatori e loschi figuri, tutto è lecito pur di riportare giustizia nella città e nel suo cuore.

