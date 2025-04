E’ uno dei borghi più belli d’Italia, si trova in Toscana ed in primavera regala emozioni uniche tra cultura, natura e tradizioni autentiche.

Quando si parla di Toscana, si pensa subito a dolci colline punteggiate di cipressi, a borghi medievali che sembrano usciti da una cartolina e a un’arte di vivere che intreccia bellezza, lentezza e gusto.

In questo quadro idilliaco, un piccolo borgo si ritaglia un posto speciale. Non è solo uno dei tanti borghi incantevoli che la regione offre: è il borgo da visitare, soprattutto per le vacanze pasquali o primaverili. A pochi passi da casa il posto ideale per una breve fuga dalla routine quotidiana.

Eletto Borgo dei Borghi nel 2024

Il titolo di “Borgo dei Borghi”, conferito dalla trasmissione Kilimangiaro di Rai 3, non arriva per caso. Peccioli, il borgo di cui stiamo parlando, vicino Pisa, è un esempio perfetto di come un piccolo centro possa unire tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza autentica e sorprendente al tempo stesso.

Passeggiare tra le vie di Peccioli significa fare un tuffo nel tempo, ma senza mai avere la sensazione di essere fermi. C’è movimento, c’è energia, c’è visione. Il borgo ha saputo rinnovarsi puntando sull’arte contemporanea, che qui convive in modo armonioso con le pietre antiche. Le installazioni d’arte, sparse tra i vicoli e i palazzi, non sono semplici decorazioni, ma parte viva del tessuto urbano. Peccioli ha fatto dell’arte un linguaggio quotidiano, e chi ci arriva non può che rimanerne affascinato.

Visitare Peccioli in primavera è, senza ombra di dubbio, una scelta perfetta. La natura toscana si risveglia, i colori diventano più intensi, e tutto invita a rallentare il passo per godere a pieno del paesaggio. La luce primaverile accarezza i muri in pietra e i panorami che si aprono sulle campagne circostanti tolgono il fiato. La stagione è anche ideale per chi vuole vivere il borgo senza la calca estiva, assaporando il vero ritmo locale.

I dintorni di Peccioli in Valdera

E se ci si vuole spingere un po’ oltre, nei dintorni di Peccioli c’è molto da scoprire. Siamo in Valdera, una zona forse meno nota rispetto al Chianti o alla Val d’Orcia, ma altrettanto affascinante. Si può arrivare facilmente a Volterra, con la sua storia etrusca e i suoi paesaggi mozzafiato, oppure perdersi tra i piccoli centri come Lajatico, il paese di Andrea Bocelli, che ospita il celebre Teatro del Silenzio. Anche Pisa non è lontana, e può essere la meta perfetta per una gita di un giorno.

Peccioli è il luogo dove l’Italia dei borghi dimostra di saper essere viva, accogliente e contemporanea. In primavera, tra fioriture e cieli tersi, diventa ancora più speciale. Con il riconoscimento di Borgo dei Borghi 2024, Peccioli ha consolidato il proprio valore. Con la primavera arrivata e con i ponti festivi che queste, solitamente, portano è davvero arrivato il momento giusto per andare a scoprire perché questo piccolo angolo di Toscana ha conquistato tutti.