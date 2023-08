East New York, anticipazioni puntata 1° agosto/ Regina Haywood affronta il suo primo caso importante

East New York: anticipazioni prima puntata

Martedì 1° agosto, in prima serata, Rete 4 trasmette la prima puntata di East New York, nuova serie tv poliziesca, ambientata nella Grande Mela che ha come protagonista Regina Haywood. La serie il cui cast è composto da Amanda Warren , Jimmy Smits , Ruben Santiago-Hudson, Kevin Rankin e Richard Kind, diversamente dalle altre serie tv americane dello stesso genere e che sono formate da tantissimi episodi, è composta da una sola stagione.

East New Tork racconta così le vicende degli agenti e degli investigatori del 74esimo distretto del NYPD, nel quartiere di Brooklyn. Protagonista indiscussa è Regina che, da poco promossa vice ispettore, si ritrova a dover risolvere casi complicati insieme alla propria squadra oltre a dover affrontare anche i problemi della sua vita privata.

East New York: anticipazioni episodi Progetti ambiziosi e Omicidio di secondo piano

Nella prima serata di oggi, Rete 4 trasmette i primi due episodi di East New York. Nel primo episodio dal titolo “Progetti ambiziosi”, Regina è appena stata promossa a vice ispettore del 74esimo distretto del NYPD, nel quartiere di Brooklyn. Si tratta di una zona della Grande Mela particolarmente complicata da gestire sul piano della legalità a causa della numerosa presenza di bande di criminali autrici di tanti reati.

Nel secondo episodio dal titolo “Omicidio di secondo piano“, Killian e Morales, per la soluzione di un caso, si ritrovano a dover collaborare con due detective di Manhattan, ma non sarà affatto facile trovare un punto di incontro a causa dell’atteggiamento arrogante e presuntuoso di quest’ultimi. Nel frattempo, Regina prova ad aiutare un padre a superare un lutto.

Come vedere in diretta streaming East New York

Tutti gli episodi della prima ed unica stagione di East New York saranno trasmessi, ogni martedì in prima serata, da Rete 4. Anche per la nuova serie tv è prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity che consente di rivedere gli episodi già trasmessi in tv in un momento successivo.











