EasyCoop vittima di attacco hacker/ Dati dei clienti rubati: c’è rischio di frodi

EasyCoop, l’e-commerce che permette di fare la spesa online e riceverla comodamente a casa, è stato vittima di un attacco hacker. I dati dei clienti, come riportato da La Repubblica, sono stati rubati: riferimenti anagrafici, indirizzi, numeri di telefono, e-mail e tanto altro sono adesso nelle mani di malviventi, che chissà cosa intendono farne.

La buona notizia è che, in virtù del sistema di sicurezza, non sono stati diffusi dati relativi ai mezzi di pagamento, che continuano ad essere in possesso unico dei circuiti bancari, per cui non sussiste il pericolo di una eventuale sottrazione di denaro. Il rischio, però, è che le persone possano essere in futuro oggetto di tentativi di phishing e di frodi telefoniche, oltre che di furto di identità. Dovranno stare dunque in massima allerta. È per questo motivo che tutti i clienti sono stati avvisati della problematica nelle scorse ore tramite una mail. I diretti interessati, alla notizia, hanno invaso i social network di lamentele.

EasyCoop vittima di attacco hacker: panico tra i clienti a cui sono stati rubati dati privati

La notizia dell’attacco hacker di cui è stato vittima EasyCoop ha gettato nel panico le migliaia di clienti che sono iscritti all’e-commerce e che dalla sua apertura hanno almeno una volta utilizzato il servizio di spesa online, inserendo i propri dati privati. Adesso, questi ultimi, sono infatti tra le mani di alcuni malviventi. I loro account al momento risultano bloccati e non c’è possibilità di accedere, ma in molti consigliano di entrare al più presto nel profilo per cambiare le credenziali di accesso. Inoltre, nel caso in cui le medesime password siano state utilizzate in altri siti, la raccomandazione è quella di modificare anche quelle. Per il resto, purtroppo, i singoli utenti non hanno un grande margine di manovra. L’unica possibilità che hanno è quella di prestare attenzione ai tentativi di phishing e di frodi telefoniche.

