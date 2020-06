EasyJet choc “Calabria terra di mafia e terremoti”/ “Per questo scarsità di turisti”

E’ una pubblicità decisamente shock quella fatta da una delle compagnie aeree più famose al mondo, leggasi EasyJet, alla regione Calabria. In estrema sintesi, la splendida zona del sud della nostra penisola, con perle che si affacciano sul mare come ad esempio la ben nota Tropea, è stata descritta come una regione piena di scosse di terremoto e con una forte presenza della mafia. La descrizione la si trovava sul sito ufficiale della compagnia aerea low cost, in una pagina apposita dedicata a Lamezia Terme: “La Calabria soffre di un’evidente assenza di turisti – si legge – a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti”. La frase, una volta che è stata segnalata e che ha fatto il giro del web, scatenando una vera e propria indignazione via social, è stata successivamente rimossa, ma molti avevano già fatto lo screen, con conseguente brutta figura della stessa compagnia aerea originaria della Svizzera, vicino a Ginevra.

EASYJET, PUBBLICITA’ CHOC SULLA CALABRIA: LA REPLICA IRONICA VIA FACEBOOK

EasyJet aveva anche aggiunto nella descrizione negativa della regione, che “la Calabria soffre la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram”. Non è comunque mancata anche la parte dei complimenti, visto che, va detto per correttezza d’informazione, che EasyJet ha speso anche parole al miele per la Calabria: “Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione”. Peccato per quella macchia di cui sopra che ha fatto indignare molti italiani, a cominciare proprio dagli amici calabresi. La pagina Facebook “Lo Statale Jonico”, ha replicato con ironia: “Grazie agli amici di easyJet per la splendida descrizione, ma ci teniamo a precisare – per amore di onestà – che abbiamo anche dei difetti”.



