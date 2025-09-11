Coppia di turisti ebrei aggrediti a Venezia: accerchiati da un gruppo di 10 nordafricani che gli ha aizzato contro un rottweiler

È il secondo caso simile che si verifica nell’arco di pochi mesi in quel di Venezia e che vede vittime due turisti ebrei aggrediti per il semplice motivo delle loro credenze religiose, accerchiati e insultati da un gruppo di persone e salvi per il solo intervento delle Forze dell’Ordine: un caso capitato proprio in queste ore e raccontato dalla cronaca locale veneziana che vede dalla parte degli aggressori un gruppo composto da una decine di nordafricani, ancora – in parte – da identificare.

Prima di arrivare a quanto accaduto in queste ore, è utile ricordare che il precedente simile risale solamente al mese di agosto: in quell’occasione una coppia di turisti ebrei – entrambi di nazionalità statunitense, con la donna peraltro incinta – erano stati aggrediti in zona Rialto da tre uomini che dopo averli insultati e aver sputato loro in faccia, gli avevano aizzato contro un cane che aveva morso e ferito – fortunatamente in modo superficiale – la donna; trovando poi riparo in un ristorante poco distante.

Coppia di turisti ebrei aggrediti a Venezia: già identificati parte dei 10 aggressori nordafricani

Tornando al presente, la nuova aggressione ai danni dei due turisti ebrei sembra ricalcare a sommi tratti quanto accaduto lo scorso agosto: la coppia, infatti, si trovava in un locale di sera quando è stata raggiunta da un gruppo di 10 nordafricani che li hanno identificati e riconosciuti per via degli abiti tradizionali ebraici che la donna indossava dando il via a una serie di insulti e denigrazioni che avevano portato la coppia ad allontanarsi.

Pur pensando di aver evitato in peggio, la coppia di ebrei è stata seguita dal gruppetto di aggressori che in un attimo li hanno accerchiati – dopo aver continuato a insultarli anche nel tragitto -: impossibilitati ad allontanarsi, i due avrebbe ricevuto uno schiaffo da un 31enne tunisino che poco dopo gli ha aizzato contro il suo rottweiler; mentre in un secondo momento – prima di allontanarsi – gli hanno anche lanciato contro una bottiglia che ha ferito la donna alla caviglia.

Immediato – e provvidenziale – l’intervento della Guardia di Finanza che si è subito messa sulle tracce dei 10 nordafricani che hanno aggredito i due turisti ebrei a Venezia: il 31enne tunisino è stato identificato e denunciato, ma si trova a piede libero perché non aveva precedenti; mentre tra gli altri è stato individuato anche un altro tunisino, con precedenti, già trasferito al CPR di Bari in attesa del rimpatrio.