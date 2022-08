ECCELLENZE ITALIANE/ A Varazze il miglior gelato al mondo: è di Marco Venturino

Si chiama Marco Venturino, viene da Varazze, in provincia di Savona, e rappresenta la gelateria “I Giardini di Marzo“. Questo l’identikit del Miglior Gelatiere del 2022, appena incoronato al vertice della graduatoria internazionale stilata dal Gelato Festival World Ranking, la più completa classifica mondiale di categoria per singoli gelatieri promossa da Gelato Festival World Masters, Carpigiani e Sigep Italian Exhibition Group.

Venturino si è fatto così portabandiera della tradizione italica in fatto di gelato, sbaragliando la concorrenza di ben 1.098 gelaterie che avevano ottenuto il punteggio minimo per poter partecipare alla gara. Ma va detto che il professionista ligure non è stata l’unica freccia al nostro arco nel corso della manifestazione. Eugenio Morrone della gelateria “Il Cannolo Siciliano” di Roma, che nel 2020 aveva raggiunto il primo posto in classifica e nello stesso anno aveva conquistato la medaglia d’oro alla Coppa del Mondo di Gelateria come membro del team Italia, è infatti passato di diritto nella “Hall of Fame” di Gelato Festival World Ranking. Una promozione che gli consentirà di non partecipare più alle prossime competizioni come concorrente, ma di diventarne giudice qualificato.

Al secondo posto della classifica si trova l’esordiente Ádám Fazekas della gelateria Fazekas Cukrászda di Budapest, fresco vincitore di Gelato Festival World Masters nel 2021 nell’ambito della quale a dicembre, al termine di 4 anni di selezioni, si è aggiudicato il primo posto con “Frutta di Pistacchio”, Miglior Gusto di Gelato al Mondo.

Sul terzo gradino del podio torna poi l’Italia con Giovanna Bonazzi de La Parona del Gelato di Parona (Verona), affezionata concorrente delle ultime edizioni di Gelato Festival, che ha trasformato il suo passato vincente in mountain bike, con 2 titoli mondiali alle spalle da professionista, conquistando un altro podio nel mondo della gelateria.

I migliori gelatieri: la top ten del Gelato Festival World Ranking 2022

1° posto – ITALIA – Marco Venturino di I Giardini di Marzo di Varazze (SV) – 246 punti

2° posto – UNGHERIA – Ádám Fazekas di Fazekas Cukrászda di Budapest – 225 punti

3° posto – ITALIA – Giovanna Bonazzi de La Parona del Gelato di Parona (VR) – 215 punti

4° posto – USA – Savannah G. Lee di Savannah’s Gelato a San Francisco (CA) – 210 punti

5° posto – ITALIA – Massimiliano Scotti della gelateria Vero Latte di Vigevano (PV) – 195 punti

6° posto – SPAGNA – Maurizio Melani di Véneta Gelato Italiano di Valencia con 188 punti

7° posto – ITALIA – Fabio Forghieri della Gelateria dei Principi di Correggio (RE) con 178 punti

8° posto – SPAGNA – Carlo Guerriero de La Cremeria gelato italiano di Cadiz con 177 punti

9° posto parimerito – ITALIA – Leonardo La Porta della Gelateria Miretti di Torino con 171 punti

9° posto parimerito – ITALIA – Paolo Pomposi della Gelateria Pasticceria Badiani di Firenze con 171 punti

