Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me/ Su Rai 3 il film con Abatantuono

A differenza del film di 20 anni prima, l’intero cast di Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me viene cambiato: rimane infatti del primo episodio solo l’attore Ugo Conti. Una conferma di questo cambiamento riguarda il personaggio di Sandrino il Mazzolatore, il nemico di Donato tifoso dell’Inter, che nel primo episodio è interpretato da Renato D’Amore mentre in questo sequel da Stefano Chiodaroll. Non mancano elementi di attualità all’interno del film: infatti viene ripreso in maniera perfetta il campionato di calcio in corso nella stagione 2005-2006 dove il derby di Milano vede imporsi la squadra nerazzurra che vince con il risultato di 3-2. Come tutti i sequel girati dopo tanti anni anche questo sembra aver perso smalto. Il parallelo con il secondo capitolo de L’allenatore nel pallone con il numero due di Febbre da Cavallo viene abbastanza spontaneo anche perché entrambi i film sono costruiti per vivacchiare sul successo del primo proprio come questo che vedremo oggi in televisione.

Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, il cast del film

Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me va in onda nel pomeriggio di Rai 3 di oggi, 1 settembre, a partire dalle 15.40. Si tratta del sequel del famoso film del 1982 che diede il via al successo dell’attore protagonista Diego Abatantuono. Dopo quasi 25 anni Carlo Vanzina dirige nuovamente il cast di questa pellicola, il cui soggetto è stato scritto insieme al fratello Enrico e a Diego Abatantuono. Sono tanti i nomi importanti di questo cast che vede tra i tanti l’eccellente Carlo Buccirosso, Sabrina Ferilli, Mauro Di Francesco, Nino Frassica e Ugo Conti che rendono davvero molto divertente questo film e che permette di trascorrere un pomeriggio di completa spensieratezza. Ottimi gli effetti speciali curati in maniera maniacale da Giuseppe Squillaci nonché il montaggio a cura di Raimondo Crociani; un plauso anche all’ottima colonna sonora le cui musiche sono state realizzate da Federico De Robertis.

Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, la trama del film

La trama di Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me riprende le avventure di Donato Cavallo che da circa 20 anni vive a Ibiza insieme alla proprietaria di un ristorante; però decide di ritornare in Italia dopo una trasferta del Milan in Spagna e qui scopre che la sua famiglia è ritornata a Bisceglie e di avere un figlio interista, a causa di una gravidanza sconosciuta e con la sua ex fidanzata che si è messa con il suo acerrimo nemico, tifoso dell’Inter. Alla fine riuscirà a riavvicinarsi sia al figlio che a Ginevra, sua vecchia fidanzata. Abbiamo poi anche le avventure di Franco Alfano, gestore di un bar e fortemente indebitato e che trova una valigia zeppa di soldi che usa per soddisfare i suoi creditori; i soldi però sono di due mafiosi che lo obbligano a uccidere una persona per saldare il suo debito; nel momento in cui si appresta ad eseguire il comando, la vittima designata muore d’infarto e in tal modo non commette alcun crimine.

