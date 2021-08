Eccezzziunale… veramente, Rai 3/ Quando Diego Abatantuono è esploso

Eccezzziunale… veramente va in onda su Rai 3 nel pomeriggio di oggi, martedì 31 agosto 2021, a partire dalle 15.45. Si tratta di un film comico del 1982 distribuito da Nexo Digital per la regia di Carlo Vanzina, attore e sceneggiatore ha cominciato a dirigere pellicole genere thriller come – Sotto il vestito niente – per cedere il posto alla commedia leggera italiana e dirigere attori del calibro di Christian De Sica, Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Raoul Bova, Gigi Proietti, diventando negli anni il sovranista dei cine-panettoni.

Sette donne per una strage, Rete 4/ Un western d'annata nel pomeriggio

Nel 1982 dirige di nuovo Diego Abatantuono in – Viuuulentemente mia e I fichissimi -. Diego Abatantuono interpreta tre tifosi a suo fianco ha Massimo Boldi, Teo Teocoli e la bravissima Stefania Sandrelli vincitrice di 11 premi tra cui il Leone d’Oro alla carriera ricevuto nel 2005 al Festival di Venezia e 4 Premi David di Donatello come migliore attrice non protagonista per – Figli: Hijos e L’ultimo bacio – e come attrice protagonista per – Mignon è partita -, inoltre ha ricevuto un Premio David Speciale. Anche se aveva fatto già altri film è questo quello che permette ad Abatantuono di esplodere definitivamente.

Rosamunde Pilcher Va dove ti porta il cuore, Canale 5/ Il film del ciclo romantico

Eccezzziunale… veramente, la trama del film

Il film Eccezzziunale… veramente si suddivide in tre episodi dove Abatantuono interpreta tre differenti tifosi. Nel primo episodio Tirzan è un camionista tifoso della Juventus, l’uomo deve consegnare della merce in Romania e rischia di non vedere allo stadio la partita di Coppa dei Campioni dove la Juve dovrà giocare con l’Anderlecht. Per non perdere l’incontro si mette d’accordo con suo collega che con il camion è diretto a Parigi e decidono di scambiarsi i mezzi così Tirzan potrà deviare più facilmente e raggiungere in tempo il Belgio per assistere all’incontro di calcio. Sfortunatamente l’uomo viene derubato del camion, della merce e la possibilità di assistere al match è a rischio. Franco è un tifoso dell’Inter, da quando ha scoperto di aver vinto una bella somma al Totocalcio si dà alla bella vita, ignaro che la schedina è falsa e che i suoi amici gli hanno fatto uno scherzo. Quando Massimo interpretato da Massimo Boldi gli racconta tutta la verità, Franco viene colto da attacchi di panico e ansia, credendo di avere in tasca molti soldi si è licenziato e speso una bella somma di denaro per acquisti pazzi. Gli amici per riparare al danno, gli suggeriscono di fare una giocata clandestina e scommettere sulla vittoria dell’Avellino, con suo grande rammarico squadra avversaria dell’Inter. Donato Cavallo è un ultrà milanista che dopo la sconfitta subita dal Milan contro l’Inter si scontra con Sandrino interpretato da Teo Teocoli che durante la colluttazione finisce in pronto soccorso. Dispiaciuto Donato si reca all’ospedale per constatare lo stato di salute dell’aversario e incontra Loredana (Stefania Sandrelli), la fidanzata dell’interista che mostra tutto il suo disappunto sul calcio. Donato che si è innamorato della donna a prima vista, finge di darle ragione, ma il richiamo del pallone ha il sopravvento.

LEGGI ANCHE:

Scatti di follia, Rai 2/ Un thriller dai toni drammatici

© RIPRODUZIONE RISERVATA