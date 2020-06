Ecclestone “Neri spesso più razzisti dei bianchi”/ “Stupido abbattere le statue”

L’ex numero uno della Formula 1, l’amato e nel contempo odiato Bernie Ecclestone, è tornato allo scoperto, e intervistato dall’emittente americana CNN, ha parlato del problema razzismo, alla luce dei numerosi casi emersi oltre oceano negli ultimi giorni. Soffermandosi sull’impegno per la causa di Lewis Hamilton, che ha creato la “Hamilton Commission”, una sorta di task-force che aiuterà a sensibilizzare sul problema razzismo all’interno dell’industria del motorsport, ha spiegato: “Questa campagna che sta facendo per le persone di colore è meravigliosa. Farà solo pensare le persone – ha però aggiungo Ecclestone – che dovrebbero ragionarci un po’ su. Qualcuno potrebbe pensare le stesse cose sui bianchi. In molti casi i neri sono più razzisti dei bianchi”. A supportare il campione del mondo di Formula 1, l’iniziativa WeRaceAsOne, promossa dalla Liberty Media, la società proprietaria del circus. “Penso che nessuno se ne sia mai occupato prima – ha detto a riguardo Bernie – lo ritengo un problema importante, ma c’è da così tanto tempo e nessuno ha fatto niente. Perché non hanno fatto qualcosa due o tre anni fa? Erano troppo impegnati a vincere le gare, trovare sponsor e roba così”.

BERNIE ECCLESTONE: “LE STATUE NON VANNO ABBATTUTE”

Tornando su Lewis: “E’ speciale. E’ molto, molto, molto talentuoso come pilota ed adesso sembra avere estremamente talento anche come oratore in prima linea. Questa campagna che sta facendo per le persone di colore è meravigliosa, sta facendo un gran lavoro che piace alle persone e per questo viene ascoltato”. Secondo l’89enne ex dirigente della Formula 1, i numerosi atti vandalici portati avanti dal movimento Black Lives Matter nelle ultime settimane, ed in particolare l’abbattimento o l’imbrattamento di statue di personaggi famosi, sono però da condannare: “Dovremmo iniziare ad insegnare l’uguaglianza a scuola, in modo che poi non abbiano neanche bisogno di pensare a queste cose. Penso sia stato del tutto stupido abbattere le statue. Avrebbero dovuto lasciarle lì, per poi portare i bambini delle scuole a vedere e spiegare perché erano state erette e cosa avevano fatto queste persone, evidenziando le cose sbagliate che avevano fatto“.



