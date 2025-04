La Cina perseguita i dissidenti anche all’estero, dove gli esuli devono vivere nascosti nel terrore di essere scoperti dalla polizia segreta. Un’inchiesta intitolata “China Targets“condotta dal consorzio internazionale del giornalismo investigativo, alla quale hanno partecipato 43 testate e più di 100 reporter, ha scoperto il piano di sorveglianza, controllo e repressione che viene portato avanti dal regime contro gli oppositori, gli attivisti e gli esponenti delle minoranze. I dettagli sono stati svelati direttamente dalle vittime, che intervistate dai giornalisti, hanno testimoniato confermando quanto avverrebbe sistematicamente, anche nei confronti degli stessi familiari rimasti in Cina, costretti a subire perquisizioni, minacce e avvertimenti.

Tra i 105 accusati di aver infranto le leggi cinesi, ci sono iscritti al partito democratico, partecipanti alle manifestazioni “Free Tibet”, e persone che avevano deciso di rilasciare dichiarazioni a favore della libertà, considerate “sovversive”. Queste azioni avvengono anche in Italia, come ha raccontato il quotidiano Domani, parlando della storia di Teacher Li, cittadino cinese che ha ottenuto asilo e aiuto per cambiare continuamente casa, perchè perseguitato da Pechino in quanto definito “Minaccia alla sicurezza nazionale“.

Cina perseguita i dissidenti all’estero, la testimonianza di Teacher Li: “Mi hanno trovato in Italia e mi hanno minacciato”

L’inchiesta internazionale China Targets ha confermato, attraverso la testimonianza di 104 vittime, che il governo cinese ha un piano preciso per perseguitare i dissidenti che vivono all’estero. Le azioni repressive, tra cui visite a sorpresa nelle abitazioni, stalking e sorveglianza anche con sistemi digitali, vengono portate avanti dalla polizia segreta, addetti a spiare le attività dei cittadini considerati sovversivi o che possono costituire un pericolo per la stabilità politica. Un sistema molto diffuso in tutto il mondo e in particolare in Europa, compresa l’Italia, dove Teacher Li, accusato di essere un dissidente per aver appoggiato le proteste popolari contro il regime e promosso la libertà di espressione, ha ora ottenuto asilo.

Tuttavia, come ha affermato nell’intervista, continua ad essere bersaglio della censura e oggetto di minacce, che arriva non solo da agenti in borghese ma anche dalla stessa ambasciata cinese. “Ho cambiato varie volte casa ma l’ambasciata si è sempre data da fare per trovarmi“, ha detto, aggiungendo: “Lavoravo in una scuola, hanno scritto alla direzione chiedendo di interrompere i rapporti con me“. Tutto questo sarebbe accaduto dopo che i membri del partito comunista avevano pubblicato il suo indirizzo di casa su Twitter, invitando i connazionali a rintracciarlo.