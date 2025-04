Può capitare spesso che ci ritroviamo a sognare la stessa persona ogni notte, ma cosa significa se questo accade? Ecco quel che si sa.

Sin dal primo momento in cui sono comparsi nella nostra vita, i sogni hanno sempre suscitato un grande interesse. A studiarli sono stati diversi esperti nel corso degli anni, e ognuno di loro ha dato una propria interpretazione alle immagini che l’inconscio ci fa vedere quando andiamo oltre la fase Rem del sonno. Si pensi ad esempio a Sigmund Freud che, con il suo volume L’Interpretazione dei sogni, ha svelato il suo personale punto di vista sulla bellezza dei sogni. Questi ultimi andrebbero infatti a rivelare qualcosa in più sul proprio inconscio, incluse le paure e i desideri che si provano durante la giornata.

A molti capita inoltre di sognare sempre la stessa persona, e questo evento ha dietro un significato che in pochi conoscono. Come mai diventa infatti un soggetto molto presente nei sogni e quali sono i veri motivi? A svelarne qualcosa in più è stata proprio la psicologia.

Perché sogniamo sempre la stessa persona

Che sia un partner o una migliore amica, sognare sempre la stessa persona non significa necessariamente avere dei pensieri ricorrenti su quel soggetto. In realtà, più due terzi della popolazione mondiale fa quasi sempre gli stessi sogni, a prescindere dalla tematica o dai protagonisti che appaiono. Nonostante ciò, può voler simboleggiare i propri sentimenti e le proprie preoccupazioni. Sognare la stessa persona ogni notte può d’altronde avere un significato che viene spesso connesso alle nostre relazioni in generale quando siamo svegli e alle decisioni che prendiamo su di esse. Può trattarsi ad esempio di un nuovo amico o di una persona che attira la nostra attenzione ma che non ci permette di lanciarci in quel legame, amoroso o di amicizia che sia.

Può essere inoltre che la persona sia già nella nostra amica, e che il sogno ci porti a riflettere sullo stato attuale della nostra relazione con loro a seguito di un litigio o di un’incomprensione. Se, ad apparire nei sogni, è invece una persona con cui si ha un rapporto stabile, il sogno può rappresentare la propria salute mentale e fisica. Probabilmente starebbe per iniziare un viaggio interiore emotivo, che sia buono o cattivo. Ad esempio, se capita di sognare il capo, questo potrebbe essere un segnale su un nuovo percorso professionale che sta per arrivare a breve oppure sulla necessità di un cambiamento dal punto di vista lavorativo.

I sogni aiutano insomma a ordinare tutte le informazioni contenute nel nostro cervello durante il sonno. Sognare quindi sempre la stessa persona può essere infatti un campanello d’allarme per un periodo stressante e ansioso.

Cosa significa sognare l’ex

Un altro sogno ricorrente può essere quello di riconciliarsi – o litigare – con il proprio ex partner. Se questo accade, vuol dire che c’è ancora una parte nella propria vita che non si è completamente chiusa e che ci sono questioni irrisolte che richiedono maggiore attenzione. Il sogno potrebbe quindi indicare la necessità di chiudere definitivamente oppure di comprendere meglio quello che è successo. Se invece si sognano discussioni con l’ex possono esserci delle tensioni interne che non sono state risolte del tutto. Un sogno – questo – che simboleggia spesso la presenza di conflitti emotivi.